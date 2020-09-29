29 сентября вторник
СЕЙЧАС +12°С
usd 79.68
eur 93.02
Тема дняСкандал с жильцами взорвавшегося дома

Все новости

Все новости

Уголовное дело за граффити: какое наказание грозит вандалам, изрисовавшим центр Рыбинска

Парней будут судить

367
3Обсудить

Поделиться

Парней засняли камеры

Парней засняли камеры

На вандалов, изрисовавших граффити центр Рыбинска, завели уголовное дело

На парней, которые изрисовали граффити центр Рыбинска, завели уголовное дело по статье «Вандализм». Молодым людям может грозить тюрьма.

— Наказание за совершение указанного преступления предусматривает ограничение свободы, принудительные работы либо лишение свободы сроком до трех лет, — уточнили в УМВД Ярославской области.

Парней будут судить.

Аварии Рыбинск / Vk.com

Напомним, отреставрированные дома центра Рыбинска за одну ночь покрылись граффити, что повергло в шок местных жителей. Позже глава Рыбинска Денис Добряков поручил привести в порядок фасады зданий, которые расписали вандалы.

Когда молодых вандалов поймали, они объяснили, что были пьяны. Молодые люди сказали, что не хотели портить здания, а просто «попшикали».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вандализмграффити
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!