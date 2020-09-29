Уголовное дело за граффити: какое наказание грозит вандалам, изрисовавшим центр Рыбинска

На вандалов, изрисовавших граффити центр Рыбинска, завели уголовное дело
На парней, которые изрисовали граффити центр Рыбинска, завели уголовное дело по статье «Вандализм». Молодым людям может грозить тюрьма.
— Наказание за совершение указанного преступления предусматривает ограничение свободы, принудительные работы либо лишение свободы сроком до трех лет, — уточнили в УМВД Ярославской области.
Парней будут судить.
Аварии Рыбинск / Vk.com
Напомним, отреставрированные дома центра Рыбинска за одну ночь покрылись граффити, что повергло в шок местных жителей. Позже глава Рыбинска Денис Добряков поручил привести в порядок фасады зданий, которые расписали вандалы.
Когда молодых вандалов поймали, они объяснили, что были пьяны. Молодые люди сказали, что не хотели портить здания, а просто «попшикали».