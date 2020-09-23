«Мы просто попшикали»: вандалы, разрисовавшие центр Рыбинска, повинились в полиции. Видео

В Рыбинске задержали вандалов, которые изрисовали граффити фасады в историческом центре Рыбинска. Фасады 30 домов полночи портили 24-летний житель Рыбинска и пятеро молодых людей из Ярославля.

— Мы вышли из бара пьяные. У кого-то с собой баллончики были, мы решили порисовать. Вандализм не умышленный, мы просто попшикали. Мы не хотели ничего сломать, испортить. Даже не мусорили, — объяснил в полиции один из граффитчиков.

В УМВД Ярославской области сказали, что по факту случившегося проводится проверка.