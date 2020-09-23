«Мы просто попшикали»: вандалы, разрисовавшие центр Рыбинска, повинились в полиции. Видео

В Рыбинске задержали вандалов, которые разрисовали центр города граффити
В Рыбинске задержали вандалов, которые изрисовали граффити фасады в историческом центре Рыбинска. Фасады 30 домов полночи портили 24-летний житель Рыбинска и пятеро молодых людей из Ярославля.
— Мы вышли из бара пьяные. У кого-то с собой баллончики были, мы решили порисовать. Вандализм не умышленный, мы просто попшикали. Мы не хотели ничего сломать, испортить. Даже не мусорили, — объяснил в полиции один из граффитчиков.
В УМВД Ярославской области сказали, что по факту случившегося проводится проверка.
— В дежурную часть поступило шесть обращений от собственников зданий. Сумма ущерба устанавливается. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — добавили в полиции.
Аварии Рыбинск / Vk.com
Напомним, отреставрированные дома центра Рыбинска за одну ночь покрылись граффити, что повергло в шок местных жителей. Позже глава Рыбинска Денис Добряков поручил привести в порядок фасады зданий, которые расписали вандалы.