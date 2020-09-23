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«Мы просто попшикали»: вандалы, разрисовавшие центр Рыбинска, повинились в полиции. Видео

Группу молодых людей задержали

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Вандалов сняли камеры наружного наблюдения

Вандалов сняли камеры наружного наблюдения

В Рыбинске задержали вандалов, которые разрисовали центр города граффити

В Рыбинске задержали вандалов, которые изрисовали граффити фасады в историческом центре Рыбинска. Фасады 30 домов полночи портили 24-летний житель Рыбинска и пятеро молодых людей из Ярославля.

— Мы вышли из бара пьяные. У кого-то с собой баллончики были, мы решили порисовать. Вандализм не умышленный, мы просто попшикали. Мы не хотели ничего сломать, испортить. Даже не мусорили, — объяснил в полиции один из граффитчиков.

В УМВД Ярославской области сказали, что по факту случившегося проводится проверка.


— В дежурную часть поступило шесть обращений от собственников зданий. Сумма ущерба устанавливается. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — добавили в полиции.

Аварии Рыбинск / Vk.com

Напомним, отреставрированные дома центра Рыбинска за одну ночь покрылись граффити, что повергло в шок местных жителей. Позже глава Рыбинска Денис Добряков поручил привести в порядок фасады зданий, которые расписали вандалы.

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Рыбинсквандалыграффити
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