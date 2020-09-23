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«Ляжет на карман»: в Переславле чиновники задирают тарифы на коммуналку, чтобы покрыть долги

Для жителей плата может вырасти сразу на 8,7%

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Идея администрации: повысить тариф, который не трогали с 2012 года

Идея администрации: повысить тариф, который не трогали с 2012 года

Тарифы на коммуналку в Переславле хотят повысить на 8,7%

В Переславле-Залесском назревает коммунальный скандал. Администрация города внесла в местную думу предложение повысить тариф на оплату коммунальных услуг сразу на 8,7%. Столь резкое повышение по своему размеру превышает даже установленные федеральным указом цифры на рост тарифов в 5,6%. Однако у местных чиновников есть на это ответ.

— Это сделано для того, чтобы пересмотреть норматив на подогрев воды, который не повышался с 2012 года. Ежегодно теплоснабжающие организации города несут убытки, что в свою очередь, помимо сверхнормативных теплопотерь, ведет к росту долга за газ. Теплопотери нам удалось существенно снизить путем замены протяженных участков тепловых сетей. Увеличение норматива на подогрев воды мера, безусловно, непопулярная, но необходимая, — объясняют в администрации города. — Это наше предложение, чтобы спасти предприятия, да, ложится на карман, но тут никуда не денешься.

В качестве примера приводят цифры для квартиры площадью 54 квадратных метра с тремя жильцами: плата за подогрев воды сейчас составляет 325,16 рубля, а после повышения составит 428,29 рубля, то есть больше на 103,13 рубля. При этом следующее повышение тарифов будет уже с 1 июля 2021 года.

На заседании комиссии городской думы Переславля депутаты отклонили эту идею.

— Почему во время пандемии коронавируса мы делаем это за счет жителей? — высказался депутат от Переславля-Залесского в областной думе Сергей Хабибулин.

Теперь решение о повышении тарифов лежит на всём составе городской думы Переславля. Депутаты могут как поддержать, так и отклонить предложение местной администрации.

В думе Ярославской области тоже обсуждали тарифы, а точнее, предложение ряда депутатов заморозить их повышение, которое происходит ежегодно.

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Переславль-Залесскийкоммунальные платежирост тарифов
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