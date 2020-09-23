«Ляжет на карман»: в Переславле чиновники задирают тарифы на коммуналку, чтобы покрыть долги

В Переславле-Залесском назревает коммунальный скандал. Администрация города внесла в местную думу предложение повысить тариф на оплату коммунальных услуг сразу на 8,7%. Столь резкое повышение по своему размеру превышает даже установленные федеральным указом цифры на рост тарифов в 5,6%. Однако у местных чиновников есть на это ответ.

— Это сделано для того, чтобы пересмотреть норматив на подогрев воды, который не повышался с 2012 года. Ежегодно теплоснабжающие организации города несут убытки, что в свою очередь, помимо сверхнормативных теплопотерь, ведет к росту долга за газ. Теплопотери нам удалось существенно снизить путем замены протяженных участков тепловых сетей. Увеличение норматива на подогрев воды мера, безусловно, непопулярная, но необходимая, — объясняют в администрации города. — Это наше предложение, чтобы спасти предприятия, да, ложится на карман, но тут никуда не денешься.