«Ляжет на карман»: в Переславле чиновники задирают тарифы на коммуналку, чтобы покрыть долги

Тарифы на коммуналку в Переславле хотят повысить на 8,7%
В Переславле-Залесском назревает коммунальный скандал. Администрация города внесла в местную думу предложение повысить тариф на оплату коммунальных услуг сразу на 8,7%. Столь резкое повышение по своему размеру превышает даже установленные федеральным указом цифры на рост тарифов в 5,6%. Однако у местных чиновников есть на это ответ.
— Это сделано для того, чтобы пересмотреть норматив на подогрев воды, который не повышался с 2012 года. Ежегодно теплоснабжающие организации города несут убытки, что в свою очередь, помимо сверхнормативных теплопотерь, ведет к росту долга за газ. Теплопотери нам удалось существенно снизить путем замены протяженных участков тепловых сетей. Увеличение норматива на подогрев воды мера, безусловно, непопулярная, но необходимая, — объясняют в администрации города. — Это наше предложение, чтобы спасти предприятия, да, ложится на карман, но тут никуда не денешься.
В качестве примера приводят цифры для квартиры площадью 54 квадратных метра с тремя жильцами: плата за подогрев воды сейчас составляет 325,16 рубля, а после повышения составит 428,29 рубля, то есть больше на 103,13 рубля. При этом следующее повышение тарифов будет уже с
На заседании комиссии городской думы Переславля депутаты отклонили эту идею.
— Почему во время пандемии коронавируса мы делаем это за счет жителей? — высказался депутат от Переславля-Залесского в областной думе Сергей Хабибулин.
Теперь решение о повышении тарифов лежит на всём составе городской думы Переславля. Депутаты могут как поддержать, так и отклонить предложение местной администрации.
В думе Ярославской области тоже обсуждали тарифы, а точнее, предложение ряда депутатов заморозить их повышение, которое происходит ежегодно.