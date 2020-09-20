«Народ становится быдлом»: ярославцы спорят, хорошо ли жить в столице Золотого кольца

— Я переехал из Германии в Ярославль и не жалею. Здесь я дома. Если вы хороший специалист, то и работа вас найдёт. А трудности есть всегда и везде.



Ольга:

— У меня, когда дочери приезжают погостить из Праги, у них культурный шок. Старшую в «Ауре» 3 раза не пропустили. Она выходила из магазина, а её чуть обратно не затолкали. Несется ко мне с квадратными глазами. Говорит: «Мама, как так-то»? С младшей тоже стоим в «Ауре» и ждем лифта. Лифт открывает двери и 2 парня вперед нас в него заходят, как будто мы вообще не стояли. Мы с дочкой переглянулись, а им пофиг. Обыдлячивается народ. Например, пока они идут из клуба до дома, им машин 5 посигналят, покричат, а потом, получив отказ, пошлют.



Марина:

— Ярославль — чудесный город! Всё у нас есть. Люди замечательные! Те, кто не может смотреть по сторонам, возвращаясь из Европы, не смотрите. А лучше не возвращайтесь! Живите там, где вам нравится и не поливайте грязью достойное место. Те, кто хочет делать мир лучше, это и делают. Выходят на субботники, помогают инвалидам, брошенным животным. И все остаются людьми. У нас много работы, при желании зарабатывать и наличии светлой головы это абсолютно реально сделать. А если сидеть дома и плакать, то увы...

