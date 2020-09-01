Ярославцам показали проект роскошного бутик-отеля на Волжской набережной: что в нём будет

Появился проект бутик-отеля, который построят на Волжской набережной в Ярославле. Он представлен в акте историко-культурной экспертизы о сохранности других объектов культурного наследия, расположенных рядом с местом будущей стройки. Сейчас этот документ выставлен на общественное обсуждение на сайте департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области.



В документации говорится, что гостиницу построят в рамках регенерации исторической застройки — «композиция отеля построена по принципу живописной городской усадьбы и будет соответствовать духу исторического места периода рубежа 19–20 веков». Фасады отеля будут выходить на Волжскую набережную и бульвар Мира. Вход в гостиницу предусмотрен с бульвара Мира.

