Ярославцам показали проект роскошного бутик-отеля на Волжской набережной: что в нём будет

Ярославцам показали проект роскошного бутик-отеля на Волжской набережной
Появился проект бутик-отеля, который построят на Волжской набережной в Ярославле. Он представлен в акте историко-культурной экспертизы о сохранности других объектов культурного наследия, расположенных рядом с местом будущей стройки. Сейчас этот документ выставлен на общественное обсуждение на сайте департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области.
В документации говорится, что гостиницу построят в рамках регенерации исторической застройки — «композиция отеля построена по принципу живописной городской усадьбы и будет соответствовать духу исторического места периода рубежа 19–20 веков». Фасады отеля будут выходить на Волжскую набережную и бульвар Мира. Вход в гостиницу предусмотрен с бульвара Мира.
— Здание трехэтажное с двумя подземными этажами. Третий этаж — мансардный. Запроектированная высота здания от уровня пола первого этажа до верхней отметки конька — 11,85 м, — говорится в проектной документации.
Предполагается, что в отеле будет 38 номеров. Они расположатся на втором и третьем этажах.
На первом этаже будет вестибюль с зоной приема гостей и лобби-баром, конференц-зал на 49 мест и ресторан на такое же количество персон (к залу с фасада сделают остекленную пристройку еще на 16 посадочных мест), кафе на 40 человек с окнами, выходящими на Волжскую набережную, комнаты администратора, охраны, гардероб, помещения хранения багажа. Рядом со входом будет небольшое торговое помещение. На подземных этажах планируют обустроить СПА-центр с бассейнами, тренажерным залом, салоном красоты, процедурными кабинетами, парковку на 19 машин. Также там будут расположены подсобные и служебные помещения.
Эксперты в документах дают положительные заключения по проекту. А вот архитектор и градозащитница из Ярославля Ольга Мазанова увидела в нем недочеты.
— Наложила на план гостиницы план утраченного храма Иоанна Златоуста. По моему мнению, необходима корректировка проекта гостиницы — отодвинуть строение от места размещения храма. Строительство гостиницы по данному проекту навсегда похоронит возможность воссоздания в будущем красивейшего храма на прежнем месте. Известно, что археологи в 2019–2020 годах обнаружили фрагмент бутового фундамента южной стены колокольни храма Иоанна Златоуста. Согласно проекту, стена проектируемой гостиницы нарисована практически впритык к храму, а место колокольни попадает под пятно застройки, — пояснила Ольга Мазанова.
И это не всё. По данным градозащитницы, вокруг храма было древнее кладбище.
Место под строительство
— На фото, сделанном в июле во время раскопок в слое земли 13 века, виднеется часть гроба, две кости ног скелета человека. Археологи здесь обнаружили рядом с храмом более 300 человеческих останков, — рассказала она. — Гостинице с ресторанами и кафешками тут не место, я считаю.
По мнению Мазановой, лучшим решением было бы обустройство на этом месте открытого музея археологии с демонстрацией фундаментов храма Иоанна Златоуста 17 века.
— И тем самым дать шанс будущим поколениям ярославцев воссоздать красивейший храм на прежнем месте, — добавила она.
Общественное обсуждение продлится до 21 сентября. Приняв все отзывы, департамент примет решение — отклонить или принять предложенную застройщиком документацию и проект.
Напомним, построить гостиницу в исторической части Ярославля пытаются уже много лет. Застройщиком выступает компания «Интер-отель». Первый проект отеля власти Ярославля отклонили в 2012 году. Но губернатор Дмитрий Миронов дал застройщику второй шанс.