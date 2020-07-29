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«По соглашению сторон»: третий управленец из команды мэра Ярославля ушёл со своего поста

Стало известно, кому досталось место уволившегося Алексея Власенко

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Алексей Власенко пришёл работать в ПАТП-1 в 2018 году

Алексей Власенко пришёл работать в ПАТП-1 в 2018 году

Сегодня совет директоров ярославских транспортных предприятий удовлетворил заявление директора ПАТП-1 Алексея Власенко об увольнении.

— Он написал заявление о сложении полномочий по соглашению сторон, — уточнил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский. — Это было его личное решение.

Место руководителя ПАТП-1 досталось Сергею Завьялову, который до сегодняшнего дня работал заместителем директора предприятия.

Накануне в Ярославле власти задумали объединить два городских транспортных предприятия — ПАТП-1 и «Ярогорэлектротранс», а также поменялся директор «Яргортранса».

Значившийся в 2015 году в учредителях люберецкой транспортной компании «Прима» Алексей Власенко приехал в 2018 году в Ярославль и сменил на посту директора ПАТП-1 Александра Пономаренко. Это произошло после того, как мэром Ярославля стал приезжий специалист Владимир Волков. Это уже третий уволившийся человек из команды нынешнего главы города — ранее со своих должностей ушли председатель КУМИ Александр Асриянц и первый заместитель мэра Алла Кибец.

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транспортАлексей Власенко
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