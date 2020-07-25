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В Ярославле ЛГБТ-активисты провели пикет против законопроекта Мизулиной. Фото

Как на это отреагировали прохожие

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Прохожие поддерживали активистов

Прохожие поддерживали активистов

В центре Ярославля 25 июля прошла акция ЛГБТ–активистов. Участники вышли с плакатами на Советскую площадь. Пикет был посвящен законопроекту Елены Мизулиной.

Мизулина предлагает запретить однополым парам и трансгендерным людям заключать брак и усыновлять детей. Усыновление хотят запретить также однополым парам, которые заключили брак в другой стране. Кроме того, предлагается запретить людям, совершившим трансгендерный переход, получать новые свидетельства о рождении с обновленными данными об их поле.

— Сегодняшний пикет был посвящён законопроекту, затрагивающему разные слои населения, и представляющему угрозу нашему обществу. Реакция граждан была однозначной — единогласное против разрушения института семьи и брака. Подходили разные люди, интересовались вопросом, и мы рады, что пикет принёс свои результаты, — рассказали участники акции.

Акция прошла в самом центре города

Акция прошла в самом центре города

По словам активистов, пикет прошел без происшествий.

— Многие граждане негативно высказывались о проекте Мизулиной и проявляли солидарность и одобрение пикетирующим. Стоит отметить что многие люди не поддерживают ультраконсервативную риторику и высказывались против дискриминации людей по любым признакам. Я лично расцениваю данный законопроект шаг в сторону нацизма. Он тоже начинался с малого и завершился большой бедой для целого народа.

Многие прохожие разделили мнение пикетирующих

Многие прохожие разделили мнение пикетирующих

Накануне в центре Ярославля акцию провела ЛГБТ-активистка Алан Ерох. На стене Знаменской башни она вывесила радужный флаг с надписью «Может, хватит?». Сама Алан была в гриме, имитирующем побои.

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Ярославльлгбт
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