В Ярославле ЛГБТ-активисты провели пикет против законопроекта Мизулиной. Фото

В центре Ярославля 25 июля прошла акция ЛГБТ–активистов. Участники вышли с плакатами на Советскую площадь. Пикет был посвящен законопроекту Елены Мизулиной.

Мизулина предлагает запретить однополым парам и трансгендерным людям заключать брак и усыновлять детей. Усыновление хотят запретить также однополым парам, которые заключили брак в другой стране. Кроме того, предлагается запретить людям, совершившим трансгендерный переход, получать новые свидетельства о рождении с обновленными данными об их поле.