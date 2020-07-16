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В Ярославле у собственника отобрали бывший католический костёл. И снова выставят его на продажу

Многострадальный памятник ещё помнят те, кому довелось в нём жить в советское время

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Дом Чарышникова стоит в таком виде десятки лет&nbsp;

Дом Чарышникова стоит в таком виде десятки лет 

Многострадальный памятник федерального значения «Дом Чарышникова» на улице Кооперативной, 19 в Ярославле всё-таки отобрали у текущего владельца. Департамент охраны объектов культурного наследия в начале 2020 года подал иск в арбитражный суд и выиграл: теперь у собственника изымут имущество, за которым он не следил.

— В адрес собственника неоднократно отправлялись предписания о том, что необходимо проводить работу по сохранению здания. Владелец был оштрафован, но никаких действий, чтобы сберечь памятник, так и не принял, — рассказал директор областного департамента Александр Филяев.

Ярославцы с грустью смотрят на этот дом, когда проходят мимо&nbsp;

Ярославцы с грустью смотрят на этот дом, когда проходят мимо 

У этого здания на улице Кооперативной, 19 в Ярославле печальная судьба. От памятника архитектуры здесь мало что осталось — сквозь просветы окон видно, что не сохранились стены и перекрытия между этажами, внутреннее пространство зарастает растительностью. А ведь его судьба интересна: здание построил в 18 веке владелец колокололитейного завода Семён Чарышников. После того, как в конце XIX века его завод разорился, дом приобрёл купец Сорокин и обустроил в нём мыловаренный завод. Ещё позже здание выкупила католическая община, которая организовала в нём церковь и приют для бездомных с благотворительной столовой. В 1886 году церковь была освящена, костёл работал до прихода советской власти. Тогда дом отдали жилищно-кооперативному товариществу и после 1931 года обустроили в нём коммуналки. За всё советское время дом практически не ремонтировали, к началу 2000-х здание пришло в ужасное состояние, жильцов расселили, а Дом Чарышникова так и продолжил разрушаться.

Однако теперь для здания есть надежда: областные власти планируют продать его на торгах, и тогда новый собственник сможет восстановить его.

Найдется ли новый собственник, кто решится на масштабные работы по восстановлению здания?&nbsp;

Найдется ли новый собственник, кто решится на масштабные работы по восстановлению здания? 

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