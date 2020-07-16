В Ярославле у собственника отобрали бывший католический костёл. И снова выставят его на продажу

У этого здания на улице Кооперативной, 19 в Ярославле печальная судьба. От памятника архитектуры здесь мало что осталось — сквозь просветы окон видно, что не сохранились стены и перекрытия между этажами, внутреннее пространство зарастает растительностью. А ведь его судьба интересна: здание построил в 18 веке владелец колокололитейного завода Семён Чарышников. После того, как в конце XIX века его завод разорился, дом приобрёл купец Сорокин и обустроил в нём мыловаренный завод. Ещё позже здание выкупила католическая община, которая организовала в нём церковь и приют для бездомных с благотворительной столовой. В 1886 году церковь была освящена, костёл работал до прихода советской власти. Тогда дом отдали жилищно-кооперативному товариществу и после 1931 года обустроили в нём коммуналки. За всё советское время дом практически не ремонтировали, к началу 2000-х здание пришло в ужасное состояние, жильцов расселили, а Дом Чарышникова так и продолжил разрушаться.

Однако теперь для здания есть надежда: областные власти планируют продать его на торгах, и тогда новый собственник сможет восстановить его.