В Ярославле дом Чарышникова пытаются отобрать у владельца

Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области через суд пытается отобрать у владельца разрушающийся памятник — дом Чарышникова. Здание уже много лет стоит заброшенным и постепенно разрушается: окон нет, крыша и внутренние перегородки обвалились.
— Собственнику неоднократно направлялись предписания о том, что необходимо предпринять какие-то действия и сохранить здание, но владелец никаких действий не предпринимал, — рассказали в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.
Департамент подал иск в арбитражный суд, чтобы изъять дом Чарышникова.
— Решение суда на сегодняшний день еще не вынесено. Ситуация остается на контроле департамента, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев.
Дом Чарышникова, он же бывший костёл, является объектом историко-культурного наследия федерального значения. Тем не менее его нынешнее состояние совсем не радует.