В Ярославле дом Чарышникова пытаются отобрать у владельца

Дом-памятник каждый год всё больше разрушается

Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области через суд пытается отобрать у владельца разрушающийся памятник — дом Чарышникова. Здание уже много лет стоит заброшенным и постепенно разрушается: окон нет, крыша и внутренние перегородки обвалились.



— Собственнику неоднократно направлялись предписания о том, что необходимо предпринять какие-то действия и сохранить здание, но владелец никаких действий не предпринимал, — рассказали в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

