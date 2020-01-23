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В Ярославле дом Чарышникова пытаются отобрать у владельца

С каждым годом бывший костёл всё больше разрушается

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Дом-памятник каждый год всё больше разрушается

Дом-памятник каждый год всё больше разрушается

Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области через суд пытается отобрать у владельца разрушающийся памятник — дом Чарышникова. Здание уже много лет стоит заброшенным и постепенно разрушается: окон нет, крыша и внутренние перегородки обвалились.

— Собственнику неоднократно направлялись предписания о том, что необходимо предпринять какие-то действия и сохранить здание, но владелец никаких действий не предпринимал, — рассказали в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Департамент подал иск в арбитражный суд, чтобы изъять дом Чарышникова.

— Решение суда на сегодняшний день еще не вынесено. Ситуация остается на контроле департамента, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев.

Дом Чарышникова, он же бывший костёл, является объектом историко-культурного наследия федерального значения. Тем не менее его нынешнее состояние совсем не радует.

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дом Чарышниковапамятник
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
23 янв 2020 в 17:30

Забрать, чтобы что... Денег нет на содержание за счёт бюджета