Парад Победы в Ярославле: полная программа праздника 24 июня

24 июня в Ярославле отметят 75-ю годовщину Пoбеды в Великoй Oтечественнoй войне и Парада Победы 24 июня 1945 года.
— В Яроcлaвcкой облаcти пoдгoтoвка к торжествaм ведетcя с учетом эпидемиoлoгическoй ситуации. Мы выстраиваeм прогрaмму так, чтобы сoздать в городaх праздничнyю атмосфeру, минимизировав при этoм вoзмoжнoсти массового скопления людей, — рассказал губернатoр Дмитрий Миронов.
Как сообщили в правительстве региона, все присутствующие на торжествах должны соблюдать масочный режим и полутораметровую социальную дистанцию. В возможных местах концентрации людей ярославцам пообещали выдавать маски. Их приготовили 5000 штук.
Итак, что запланировано в Ярославле:
Шеcтвие военной техники и пеших колонн
24 июня по центру Ярославля пройдёт шествие военных и техники. В 11 часов колонна военной техники стартует с Нагорной улицы. По Московскому проспекту, Богоявленской площади, затем Первомайской и Советской улицам она подойдёт к Советской площади. Сделает по ней круг и проследует обратно по Советской улице, проспекту Ленина, через Привокзальную площадь, по Большой Октябрьской, проспекту Толбухина, Большой Федоровской вернется на Нагорную улицу. В составе колонны пройдет техника Ярославского территориального гарнизона, региональных управлений МЧС, ФСИН. Также по городу проедут машины патриотического объединения «Ленрезерв» — девять автомобилей популярных во время Второй мировой войны марок: «Студебеккер», автобус ГАЗ-0330, «Паккард», ЗИС-6, ГАЗ-67, «Додж WC-51», ГАЗ АА, «Виллис», ГАЗ М1 («Молотов-1»).
После военной техники по центру пройдут расчёты военных Ярославского гарнизона и УФСИН. Пешая колонна начнёт движение с улицы Первомайской. Затем по Которосльной набережной дойдёт до Вечного огня, оттуда она направится к Волжскому спуску и по нижнему ярусу Волжской набережной до Речного вокзала.
На время шествия в Ярославле перекроют многие улицы.
В 12 часов в честь защитников Отечества пройдёт флеш-моб «Звон Победы» — по всей стране одновременно в течение 1 минуты водители будут жать на клаксоны. Все желающие могут присоединиться к акции памяти.
Концерты во дворах
На площадках перед домами и дворцами культуры, а также во дворах запланированы праздничные программы, в которых прозвучат песни военных лет, стихи о Великой Отечественной войне.
— В связи с необходимостью соблюдения режима ограничений значительная часть мероприятий будет предложена пользователям социальных сетей в онлайн-режиме. На сайтах учреждений культуры будут размещены трансляции праздничных концертов, — пояснили в мэрии города.
Также на площадках будет работать «свободный микрофон». Благодаря ему все желающие смогут поздравить сограждан с праздником, исполнить песни или прочитать стихи о войне и Победе.
Адреса праздничных площадок:
Дзержинский район:
- ул. Елены Колесовой, 4 — двор жилого дома;
- ул. Урицкого, 36, 38 — двор жилых домов.
Заволжский район:
- ул. Клубная, 19 — дом культуры «Энергетик»;
- ул. Спартаковская, 7 — дом культуры «Гамма».
Ленинский район:
- пр. Ленина, 24а — Дворец культуры имени А.М. Добрынина;
- ул. Кудрявцева, 28 — дом культуры «Строитель».
Красноперекопский район:
- ул. Стачек, 53 — дом культуры «Красный Перекоп»;
- Московский пр., 92 — дворец культуры «Нефтяник».
Фрунзенский район:
- ул. Театральная, 21 — дворец культуры «Судостроитель»;
- ул. Щепкина, 8 — дом культуры «Радий».
С 12.00 до 13.00 на площадках пройдут концерты. С 13.00 до 15.00 — тематические программы: викторины, квесты, фотозоны. С 15.00 до 16.00 — продолжение концертных программ. С 16.00 до 18.00 на площадках будут звучать военные марши.
Онлайн-акции
Все желающие смогут принять участие во всероссийских онлайн-акциях. Например, в рамках акции «Я рисую мелом» можно нарисовать рисунок на военную тематику на асфальте и разместить его фото на своих страницах в социальных сетях с хештегами #ярисуюмелом и #24июня.
Также онлайн будет проходить флешмоб «Голубь мира». Чтобы стать его участником, нужно вырезать фигурку голубя как символа сегодняшней мирной жизни, сфотографировать и «отправить в полёт» в интернет-пространство с пожеланием мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.
Световая волна и салют
В 21.50 в Ярославле небо освятят мощные прожекторы с территории разных городских предприятий. Так пройдёт акция «Вахта памяти — освети небо Родины», посвящена историческому событию 24 июня 1945 года, когда в 23 часа ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец — вокруг Кремля, по Бульварному и Садовому кольцам, по вокзалам и по Окружной железной дороге.
В 22 часа над Ярославлем прогремит праздничный салют. Его запустят в районе Центрального пляжа на Которосли.
Напомним, в Ярославле запланировано и шествие Бессмертного полка. Оно пройдёт 26 июля.