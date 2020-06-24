Парад Победы в Ярославле: полная программа праздника 24 июня

В 12 часов в честь защитников Отечества пройдёт флеш-моб «Звон Победы» — по всей стране одновременно в течение 1 минуты водители будут жать на клаксоны. Все желающие могут присоединиться к акции памяти.



Концерты во дворах



На площадках перед домами и дворцами культуры, а также во дворах запланированы праздничные программы, в которых прозвучат песни военных лет, стихи о Великой Отечественной войне.



— В связи с необходимостью соблюдения режима ограничений значительная часть мероприятий будет предложена пользователям социальных сетей в онлайн-режиме. На сайтах учреждений культуры будут размещены трансляции праздничных концертов, — пояснили в мэрии города.



Также на площадках будет работать «свободный микрофон». Благодаря ему все желающие смогут поздравить сограждан с праздником, исполнить песни или прочитать стихи о войне и Победе.