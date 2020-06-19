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Тема дня Открывают фитнесы и кафе: когда и как это будет

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«Вы этого сильно ждали»: в Ярославской области откроют кафе и фитнес-центры. Когда это будет

Губернатор объявил о переходе ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений

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С 20 июня кафе и рестораны в Ярославской области распахнут свои двери для посетителей

С 20 июня кафе и рестораны в Ярославской области распахнут свои двери для посетителей

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил о переходе ко второму этапу снятия ограничений, введённых ранее из-за распространения коронавирусной инфекции.

— Знаю, как сильно вы этого ждали, поэтому об этом сообщаю с радостью, — сказал он. — Понимаю, что всем хочется как можно быстрее вернуться к нормальному режиму жизни. Мы идем к этому, создаем условия для стабилизации ситуации. Но важно помнить, двигаться дальше сможем только при условии ответственного отношения.

Постановление правительства Ярославской области о втором этапе снятия антикоронавирусных ограничений от 19.06.2020 г.

Итак, кому можно будет открываться с 20 июня:

✅ Предприятиям общественного питания с 20 июня разрешается организация питания граждан в летних кафе при обеспечении дистанции в 1,5 метра между столами.

✅ Торговать непродовольственными товарами можно в помещениях площадью не более 800 квадратных метров при наличии отдельного входа. При этом необходимо ограничить количество посетителей: не более одного человека на 4 квадратных метра. Работодатели обязаны обеспечить вызванных на места сотрудников масками или респираторами.

✅ Фитнес-центры смогут возобновить работу с посетителями по предварительной записи. Допустимая загрузка спортивных сооружений — не более 25 процентов от единовременной пропускной способности. Дистанция между посетителями — не менее 1,5 метра.

✅ Возобновляется работа учреждений спортивной подготовки, но без допуска родителей в залы и с условием загрузки объектов также не более чем на четверть.

✅ Смогут открыться санаторно-курортные организации с медицинской лицензией при обязательном выполнении требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.

✅ Библиотеки вправе работать с посетителями только в режиме организации приема и выдачи книг по предварительному заказу. Для этого у учреждения должен быть отдельный уличный вход, а также обеспечено социальное дистанцирование не менее полутора метров.

✅ Для посетителей возобновляется работа открытой территории музеев, музеев-заповедников и зоопарка при условии обеспечения социальной дистанции в 1,5 метра и маршрута без пересечения потоков посетителей.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. В детских садах продолжают работать только дежурные группы.

Пришла ли пора открывать летние кафе и фитнес-центры?

    Несмотря на послабления для заведений общепита, остальные меры против коронавируса в Ярославской области не отменяются. С понедельника, 22 июня, продлевается масочный режим, теперь он будет действовать до 3 июля. Детские сады пока тоже продолжат работать в режиме рабочих групп.

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