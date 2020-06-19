«Вы этого сильно ждали»: в Ярославской области откроют кафе и фитнес-центры. Когда это будет

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил о переходе ко второму этапу снятия ограничений, введённых ранее из-за распространения коронавирусной инфекции.
— Знаю, как сильно вы этого ждали, поэтому об этом сообщаю с радостью, — сказал он. — Понимаю, что всем хочется как можно быстрее вернуться к нормальному режиму жизни. Мы идем к этому, создаем условия для стабилизации ситуации. Но важно помнить, двигаться дальше сможем только при условии ответственного отношения.
Итак, кому можно будет открываться с 20 июня:
✅ Предприятиям общественного питания с 20 июня разрешается организация питания граждан в летних кафе при обеспечении дистанции в 1,5 метра между столами.
✅ Торговать непродовольственными товарами можно в помещениях площадью не более 800 квадратных метров при наличии отдельного входа. При этом необходимо ограничить количество посетителей: не более одного человека на 4 квадратных метра. Работодатели обязаны обеспечить вызванных на места сотрудников масками или респираторами.
✅ Фитнес-центры смогут возобновить работу с посетителями по предварительной записи. Допустимая загрузка спортивных сооружений — не более 25 процентов от единовременной пропускной способности. Дистанция между посетителями — не менее 1,5 метра.
✅ Возобновляется работа учреждений спортивной подготовки, но без допуска родителей в залы и с условием загрузки объектов также не более чем на четверть.
✅ Смогут открыться санаторно-курортные организации с медицинской лицензией при обязательном выполнении требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.
✅ Библиотеки вправе работать с посетителями только в режиме организации приема и выдачи книг по предварительному заказу. Для этого у учреждения должен быть отдельный уличный вход, а также обеспечено социальное дистанцирование не менее полутора метров.
✅ Для посетителей возобновляется работа открытой территории музеев, музеев-заповедников и зоопарка при условии обеспечения социальной дистанции в 1,5 метра и маршрута без пересечения потоков посетителей.
Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. В детских садах продолжают работать только дежурные группы.
Пришла ли пора открывать летние кафе и фитнес-центры?
Несмотря на послабления для заведений общепита, остальные меры против коронавируса в Ярославской области не отменяются. С понедельника, 22 июня, продлевается масочный режим, теперь он будет действовать до 3 июля. Детские сады пока тоже продолжат работать в режиме рабочих групп.