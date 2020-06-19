«Вы этого сильно ждали»: в Ярославской области откроют кафе и фитнес-центры. Когда это будет

✅ Предприятиям общественного питания с 20 июня разрешается организация питания граждан в летних кафе при обеспечении дистанции в 1,5 метра между столами.

✅ Торговать непродовольственными товарами можно в помещениях площадью не более 800 квадратных метров при наличии отдельного входа. При этом необходимо ограничить количество посетителей: не более одного человека на 4 квадратных метра. Работодатели обязаны обеспечить вызванных на места сотрудников масками или респираторами.

✅ Фитнес-центры смогут возобновить работу с посетителями по предварительной записи. Допустимая загрузка спортивных сооружений — не более 25 процентов от единовременной пропускной способности. Дистанция между посетителями — не менее 1,5 метра.

✅ Возобновляется работа учреждений спортивной подготовки, но без допуска родителей в залы и с условием загрузки объектов также не более чем на четверть.

✅ Смогут открыться санаторно-курортные организации с медицинской лицензией при обязательном выполнении требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.