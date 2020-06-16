Жители дома по улице Ветеранов на Резинотехнике в Ярославле взмолились о помощи. Их дом пропах мусором.
— Соседка уже больше месяца не появлялась в своей квартире. Женщина в возрасте. Насколько мне известно, она одинокая. Любила побираться по помойкам, тащила каждый раз гнилые продукты, которые выбрасывались из магазинов. Мы заставляли, уговаривали убрать квартиру, но всё тщетно. Сейчас жара, из её квартиры доносится зловонный запах отходов. Там разлагаются мясные остатки, кости, гнилые овощи. Из квартиры через щели вылетают насекомые. В жару дышать в соседних квартирах просто невозможно! — написала в группе «Жесть Ярославль» Татьяна Разина.
Мы поговорили с Татьяной. Сама она живёт на шестом этаже, а ее пожилая мать — на восьмом, рядом с квартирой, где обитала соседка-мусорщица. Зловоние жители дома терпят уже около двух лет. Здесь раньше жил сын нынешней хозяйки. Потом он умер, и заселилась она. В управляющей компании на вопросы жильцов отвечают, что не имеют права врываться в чужое жильё и указывать хозяевам, что делать. После того, как хозяйка пахучей квартиры пропала, соседи написали заявление участковому. Подумали, вдруг она умерла и лежит там за закрытыми дверями.
— Полиция к нам пришла 9 июня. Вскрыли дверь. А там — кошмар! Мусора столько, что под ним не видно мебели! Кучи в человеческий рост — там разлагается хлеб, овощи, мясо. От запаха тошнит! Роятся тучи мошек! Трупа в квартире не оказалось. Полицейские её вновь заперли и ушли, — жалуется Татьяна.
В соцсетях женщина нашла товарищей по несчастью — оказывается, у их соседки есть еще одна квартира на Резинотехнике. И там та же проблема.
Благодаря полиции или счастливому случаю сегодня, 16 июня, хозяйка объявилась.
— Она пообещала всё убрать, но сколько было таких обещаний! Мы уже не надеемся! — говорят соседи.
Куда жаловаться в такой ситуации?
Куда ещё обращаться и жаловаться, люди просто не представляют. Мы задали этот вопрос в муниципальную жилищную инспекцию.
— Такие случаи бывают. Данное поведение жильцов является нарушением федеральных правил пользования жилыми помещениями, — отметил начальник инспекции Антон Кириллов. — Если квартира в соцнайме, то люди могут обращаться напрямую к нам. Наши сотрудники выйдут с проверкой и выдадут нечистоплотному жильцу предписание об устранении нарушений. Также мы можем выписать штраф. В некоторых случаях может быть принято решение о выселении человека из квартиры.
Если антисанитарию устраивает человек, у которого квартира находится в собственности, то в этом случае соседям можно обратиться Департамент государственного жилищного надзора.
— Да, можно обратиться к нам. Мы проведем проверку, при необходимости также отправим информацию в местные органы власти и Роспотребнадзор, — сообщили на горячей линии Департамента госжилнадзора.
Что может грозить нечистоплотному соседу?
По административному кодексу России, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений гражданам могут выписать штраф — от 500 до 1000 рублей. Кроме того, по гражданскому кодексу России, за систематическое нарушение собственником жилья прав и интересов соседей, бесхозяйственное обращение с жильем городские власти могут продать жильё с публичных торгов. Деньги отдадут собственнику за вычетом расходов на исполнение судебного решения.