Мы поговорили с Татьяной. Сама она живёт на шестом этаже, а ее пожилая мать — на восьмом, рядом с квартирой, где обитала соседка-мусорщица. Зловоние жители дома терпят уже около двух лет. Здесь раньше жил сын нынешней хозяйки. Потом он умер, и заселилась она. В управляющей компании на вопросы жильцов отвечают, что не имеют права врываться в чужое жильё и указывать хозяевам, что делать. После того, как хозяйка пахучей квартиры пропала, соседи написали заявление участковому. Подумали, вдруг она умерла и лежит там за закрытыми дверями.



— Полиция к нам пришла 9 июня. Вскрыли дверь. А там — кошмар! Мусора столько, что под ним не видно мебели! Кучи в человеческий рост — там разлагается хлеб, овощи, мясо. От запаха тошнит! Роятся тучи мошек! Трупа в квартире не оказалось. Полицейские её вновь заперли и ушли, — жалуется Татьяна.



В соцсетях женщина нашла товарищей по несчастью — оказывается, у их соседки есть еще одна квартира на Резинотехнике. И там та же проблема.



Благодаря полиции или счастливому случаю сегодня, 16 июня, хозяйка объявилась.

