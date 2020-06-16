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Шествие в честь Дня Победы пройдёт в Ярославле 24 июня

Шествие в честь Дня Победы пройдёт в Ярославле 24 июня

24 июня в Ярославле пройдет торжественное шествие, посвящённое 75-й годовщине Великой Победы. По центру города проедет военная техника, строем пройдут курсанты Ярославского училища ПВО с песнями военных лет. Запланирован пролёт двух самолетов ДОСААФ.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, на мероприятии постараются максимально соблюсти все меры санитарной безопасности.

— Подразделениями РХБ защиты на постоянной основе проводится дезинфекция мест проведения тренировок, транспорта, предназначенного для перевозки личного состава, помещений для проживания. Каждый военнослужащий перед включением в состав парадных расчетов проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и населением максимально исключены, — уточнили в Центральном военном округе.

Также в этом году хотят провести и акцию «Бессмертный полк». Но она запланирована на 26 июля.

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Парад Победы24 июня
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