24 июня в Ярославле пройдет торжественное шествие, посвящённое 75-й годовщине Великой Победы. По центру города проедет военная техника, строем пройдут курсанты Ярославского училища ПВО с песнями военных лет. Запланирован пролёт двух самолетов ДОСААФ.



Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, на мероприятии постараются максимально соблюсти все меры санитарной безопасности.



— Подразделениями РХБ защиты на постоянной основе проводится дезинфекция мест проведения тренировок, транспорта, предназначенного для перевозки личного состава, помещений для проживания. Каждый военнослужащий перед включением в состав парадных расчетов проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и населением максимально исключены, — уточнили в Центральном военном округе.

