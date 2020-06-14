В Ярославле после смерти хозяина осиротели сразу 25 кошек. И все они живут пока в одной квартире.



- Умер хозяин 25 кошек, из которых 10 котят, 15 взрослых. Наследница грозится всех выкинуть на улицу, они ей не нужны, квартиру будет продавать. Она их кормить не собирается. На всех малышей 2 горшка и в мисках, кроме пустых макарон не было ничего! – рассказала волонтёр Людмила Одинцова.



Волонтёры в шоке – взрослых котеек надо стерилизовать, маленьких побыстрее бы пристроить. Но кошек и котов так много…

