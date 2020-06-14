В Ярославле после смерти хозяина осиротели сразу 25 кошек. И все они живут пока в одной квартире.
- Умер хозяин 25 кошек, из которых 10 котят, 15 взрослых. Наследница грозится всех выкинуть на улицу, они ей не нужны, квартиру будет продавать. Она их кормить не собирается. На всех малышей 2 горшка и в мисках, кроме пустых макарон не было ничего! – рассказала волонтёр Людмила Одинцова.
Волонтёры в шоке – взрослых котеек надо стерилизовать, маленьких побыстрее бы пристроить. Но кошек и котов так много…
- Надо срочно принимать меры и радикально решать вопрос о спасении этих бедных животных, случай вопиющий, давайте решать как спасти этих животных, иначе они просто погибнут от голода! – призывает Людмила. Если вы можете помочь с пристроем котов или хотите взять кого-то себе, свяжитесь с Людмилой: 8-920-132-27-90.