Мэрия выставила на продажу старый гараж по цене двушки в центре Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков продаёт неликвидное муниципальное имущество. На днях на сайте мэрии появилось постановление о продаже гаража, расположенного в самой центральной и исторической зоне города — на улице Андропова, 5а. Правда, само имущество на первый взгляд не кажется лакомым кусочком, но если откинуть его внешний вид, то по цене двушки можно взять участок земли на 189 квадратных метров.

Начальная цена за здание площадью 146,9 квадратных метров и участок земли — 4,154 миллиона рублей. Продавать здание будут на аукционе, а значит, его стоимость может ещё вырасти.