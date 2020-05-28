Мэрия выставила на продажу старый гараж по цене двушки в центре Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков продаёт неликвидное муниципальное имущество. На днях на сайте мэрии появилось постановление о продаже гаража, расположенного в самой центральной и исторической зоне города — на улице Андропова, 5а. Правда, само имущество на первый взгляд не кажется лакомым кусочком, но если откинуть его внешний вид, то по цене двушки можно взять участок земли на 189 квадратных метров.
Начальная цена за здание площадью 146,9 квадратных метров и участок земли — 4,154 миллиона рублей. Продавать здание будут на аукционе, а значит, его стоимость может ещё вырасти.
— Земельный участок находится в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. Ярославля, XI — XVII вв.», в границах территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля» и на территории объекта всемирного наследия «Исторический центр города Ярославля», — говорится в постановлении мэра.
Будущий собственник обязан будет учитывать все ограничения, действующие в исторической зоне. Однако само здание гаража никакой ценности для истории не несёт.
Вполне вероятно, что новый собственник захочет возвести здесь что-то новое.