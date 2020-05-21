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В центре Ярославля рушится старинный дом. Жильцов просят потерпеть еще года два-три

Главный архитектор Ярославля рассказал, какая судьба ждет дом Лопатина

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Местные жители боятся, что дом может рухнуть в любой момент

Местные жители боятся, что дом может рухнуть в любой момент

В самом центре Ярославля может обрушиться памятник архитектуры — дом Лопатина. На состояние исторического здания обратил внимание историк Ян Левин. На своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором указал на аварийность дома. Здание представляет опасность, а оно еще и не до конца расселено.

— С великой жалостью сердца вчера увидел, что происходит с моим старым другом — домом Лопатина, — делится своими впечатлениями Левин. — Сейчас мусор мы предпочитаем носить в обход, через улицу Трефолева, потому что арка, судя по внешнему виду, готова обрушиться в любой момент. Перекрытие дало просадку более чем на полметра, правая несущая стена начала разрушаться, левая (где до сих пор находится продуктовый магазин, то работающий, то нет) держится получше. Проблема очевидно в пропитавшей все несущие конструкции воде. Вероятно, рано или поздно, рухнет весь стояк над аркой, завалив её.

Людей от аварийного здания оберегает только сигнальная лента

Людей от аварийного здания оберегает только сигнальная лента

Главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов рассказал, какая судьба ждёт памятник культурного наследия.

— Здание признано непригодным для проживания и подлежит расселению, завершение которого намечено на 2022–2023 годы, — пояснил Цымбалов, — Далее оно перейдет в муниципальную собственность. В последствии дом выставят на продажу, и новый собственник будет заниматься ремонтом.

Старое жилое здание на улице Советской сегодня в удручающем состоянии. Перекошенная кирпичная кладка выглядит так, что создаётся ощущение — дом рухнет прямо сейчас. Здание ограждено по периметру лишь сигнальной лентой.

Совсем скоро в Ярославле может получить новую жизнь еще одно старинное строение — здание бывшего Мукомольного завода. Компания «Инкомпроект-инвест», принадлежащая известному крупному бизнесмену Ярославля Евгению Мухину, планирует заняться ревитализацией территории.

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