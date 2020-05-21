В центре Ярославля рушится старинный дом. Жильцов просят потерпеть еще года два-три

В самом центре Ярославля может обрушиться памятник архитектуры — дом Лопатина. На состояние исторического здания обратил внимание историк Ян Левин. На своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором указал на аварийность дома. Здание представляет опасность, а оно еще и не до конца расселено.



— С великой жалостью сердца вчера увидел, что происходит с моим старым другом — домом Лопатина, — делится своими впечатлениями Левин. — Сейчас мусор мы предпочитаем носить в обход, через улицу Трефолева, потому что арка, судя по внешнему виду, готова обрушиться в любой момент. Перекрытие дало просадку более чем на полметра, правая несущая стена начала разрушаться, левая (где до сих пор находится продуктовый магазин, то работающий, то нет) держится получше. Проблема очевидно в пропитавшей все несущие конструкции воде. Вероятно, рано или поздно, рухнет весь стояк над аркой, завалив её.