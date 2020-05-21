Под аттракционы и кинотеатр: власти Рыбинска отдали городской сквер в частные руки

Власти Рыбинска сдали в аренду городской сквер на берегу Черёмухи. Аукцион выиграл индивидуальный предприниматель из Казани — он единственный, кто заявился на торги. В течение 10 дней с ним подпишут договор аренды на 20 лет.

— Перед арендатором стоит серьезная задача. Должна появиться парковая зона, которая была бы интересна горожанам. Но следует учесть, что сквер — объект культурного наследия и особо охраняемая природная территория, — прокомментировала директор департамента имущественных и земельных отношений Наталия Поткина.