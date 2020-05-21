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Под аттракционы и кинотеатр: власти Рыбинска отдали городской сквер в частные руки

Договор аренды заключили с предпринимателем из другого города

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Сейчас в сквере есть только дорожки&nbsp;

Сейчас в сквере есть только дорожки 

Власти Рыбинска сдали в аренду городской сквер на берегу Черёмухи. Аукцион выиграл индивидуальный предприниматель из Казани — он единственный, кто заявился на торги. В течение 10 дней с ним подпишут договор аренды на 20 лет.

— Перед арендатором стоит серьезная задача. Должна появиться парковая зона, которая была бы интересна горожанам. Но следует учесть, что сквер — объект культурного наследия и особо охраняемая природная территория, — прокомментировала директор департамента имущественных и земельных отношений Наталия Поткина.

Власти города хотят увидеть в сквере парк аттракционов, контактный зоопарк, летний кинотеатр и кафе, а также благоустройство прибрежной зоны реки.

Сквер сдают в аренду не первый раз. Предыдущий арендатор также устраивал здесь парк аттракционов.

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