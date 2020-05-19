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Слева — Егор Крид. Справа — Максим

Слева — Егор Крид. Справа — Максим

Если не приглядываться, то сразу и не отличишь, кто перед тобой: звезда российской поп-музыки Егор Крид или простой парень из Ярославля. 22-летний Максим так похож на певца, что несколько глянцевых журналов написали об этом.

Сам Максим говорит, что началось всё на работе в кальянной, где впервые стали замечать его сходство со звездой.

— На работе всегда за день 2–3 человека скажут, что очень похож. Знакомые или, порой, незнакомые девчонки просят сфотографироваться, выкладывают потом фото и подписывают, что с Кридом, видели бы вы реакции. Люди в шоке и спрашивают, правда ли это Крид, а это всего лишь я, — смеётся Максим. — В основном, подписчики в Тик-Ток об этом говорят. Кто-то путает и начинает писать в сообщения, как Егору. В основном, это девушки 15–16 лет.

Иногда Максима просят спеть, и он не отказывает, напевает трек Егора Крида «Мой цвет настроения — чёрный», после чего сомнения в том, а не певец ли он, отпадают.

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    Егор Крид
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