После того, как появилась информация, что застрелили медведя, напавшего на парня в Ярославле, многие стали жалеть несчастное животное.
— Убивать-то зачем было? — Написал гость на портале 76.RU. — Звери, а не егеря. Он же по какой-то причине пришел в город, а не на прогулку.
Ругаются даже охотники. Говорят, что возмущены из-за того, что с животным поступили так по-варварски.
— Чтобы застрелить молодого медведя (по мнению экспертов ему 2–3 года), много ума не нужно, — считает охотник со стажем Дмитрий Соколов. — Есть более гуманные методы. За 15 часов, пока животное держали у границы леса, можно было найти эксперта, который мог бы выстрелить дротиком с транквилизатором, а потом отвезти медвежонка в лес.
Но есть и эксперты, которые говорят, что убийство было вынужденной мерой и другого выхода у охотинспекторов не было.
— Мишку очень жалко, но если бы его не застрелили, то он мог бы вернуться в город и напасть на кого-нибудь ещё, — считает заведующая кафедрой зоологии ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина. — Он уже нападал на человека, а потом стоял на границе с лесом и не уходил туда. Его поведение в дальнейшем могло быть опасным.
Видео: «Подслушано в Ярославле» / vk.com
Появились и разговоры о том, откуда мог взяться медведь в городской черте. Большинство экспертов склоняются, что животное прибежало из леса (медведи развивают скорость до 40 км/ч и хорошо плавают), но, говорят, никаких вариантов исключать нельзя.
В Ярославской области за последние пять лет медведей стало намного больше — их количество выросло в два раза. Также в последнее время медведи, живущие в клетке на участке у частного дома, стало не такой уж и большой редкостью.
Напомним, медведь бегал вчера ночью по Дзержинскому району Ярославля. На улице Панина около МФЦ на его пути попался молодой человек, и животное напало на него. Мужчина обращался за помощью в больницу, у него зафиксированы лёгкие рваные раны. Позже появилось видео самого момента нападения медведя. Неизвестно, чем бы эта история закончилась, если бы рядом не оказался таксист, который спас парня от дикого животного. После инцидента охотинспекторы застрелили животное.