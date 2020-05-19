После того, как появилась информация, что застрелили медведя, напавшего на парня в Ярославле, многие стали жалеть несчастное животное.

— Убивать-то зачем было? — Написал гость на портале 76.RU. — Звери, а не егеря. Он же по какой-то причине пришел в город, а не на прогулку.

Ругаются даже охотники. Говорят, что возмущены из-за того, что с животным поступили так по-варварски.



— Чтобы застрелить молодого медведя (по мнению экспертов ему 2–3 года), много ума не нужно, — считает охотник со стажем Дмитрий Соколов. — Есть более гуманные методы. За 15 часов, пока животное держали у границы леса, можно было найти эксперта, который мог бы выстрелить дротиком с транквилизатором, а потом отвезти медвежонка в лес.

