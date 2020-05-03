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Глава Рыбинска исполнил песню&nbsp;«Тёмная ночь»

Глава Рыбинска исполнил песню «Тёмная ночь»

Глава Рыбинска Денис Добряков призвал жителей города спеть военные песни. Он выложил на своей странице во «ВКонтакте» видео, в котором исполнил песню «Тёмная ночь» из фильма «Два бойца».

— Приближается День Победы — великий праздник, самый главный праздник, — сказал Денис Добряков. — Мы не сможем его в этом году, к сожалению, отметить вместе на площади, как мы хотели, всем городом. У каждого в душе этот праздник святой. Я предлагаю его показать всем. Давайте вместе споём песни о войне, песни военных лет. Кто как сумеет, главное — от души.

Всех, кто решит присоединиться к флешмобу, глава Рыбинска попросил исполнить самостоятельно или всей семьёй военные песни и записать их на видео.

Видео: Денис Добряков

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День Победы9 мая
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