Глава Рыбинска Денис Добряков призвал жителей города спеть военные песни. Он выложил на своей странице во «ВКонтакте» видео, в котором исполнил песню «Тёмная ночь» из фильма «Два бойца».

— Приближается День Победы — великий праздник, самый главный праздник, — сказал Денис Добряков. — Мы не сможем его в этом году, к сожалению, отметить вместе на площади, как мы хотели, всем городом. У каждого в душе этот праздник святой. Я предлагаю его показать всем. Давайте вместе споём песни о войне, песни военных лет. Кто как сумеет, главное — от души.

