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Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, были ли нарушены ли правила

Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, были ли нарушены ли правила

В соцсетях всплыли фотографии автохама, который припарковался в пешеходной зоне ярославской Волжской набережной — на Стрелке. Хозяин решил оставить тюнингованный синий автомобиль рядом с лавочкой.

— Мэрия Ярославля, ГИБДД, что у нас вообще происходит в городе? — написал на своей страничке в Facebook Максим Бадяжин, увидевший происходящее.

На опубликованном фото виден номер авто, а также его марка. Мы обратились в ГИБДД за объяснением, что грозит автолюбителю за такое нарушение.

— Фото будет направлено на экспертизу, — уточнили в пресс-службе ГИБДД Ярославской области. — В случае, если факт нарушения ПДД будет установлен, водителя привлекут к административной ответственности.

Максимальный штраф за движение и парковку на тротуарах и пешеходных зонах — две тысячи рублей.

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Автохампарковка на набережной
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