Глава Ростова Великого Андрей Лось написал открытое письмо блогеру Илье Варламову, которые на днях выложил снятый в его городе ролик. Публикуем обращение чиновника целиком:



— Уважаемый Илья Варламов! Недавно вы опубликовали на своём канале видео о Ростове Великом. Не будем скрывать: мы огорчены. Не критикой, а теми моментами, в которых она была не до конца справедливой.



На протяжении всего ролика вы раз за разом задаете вопрос: «Кто виноват?». Нам досадно, что, посещая Ростов, вы не попытались встретиться с представителями городской администрации и задать этот вопрос нам. Почему существуют все те острые проблемы, которые вы озвучили? Что с дорогами и благоустройством? Что делается для того, чтобы решить эти проблемы, что уже сделано и что планируется в ближайшем будущем? Мы бы с радостью обо всем этом рассказали. О том, какая колоссальная работа проводится изо дня в день, из года в год. Об успехах и неудачах. О благоустроенных дворах в спальных районах по программе «Решаем вместе», которые никто до нас не трогал с 70-х и которые представляли собой поистине жуткое зрелище.

