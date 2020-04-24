Глава Ростова Великого Андрей Лось написал открытое письмо блогеру Илье Варламову, которые на днях выложил снятый в его городе ролик. Публикуем обращение чиновника целиком:
— Уважаемый Илья Варламов! Недавно вы опубликовали на своём канале видео о Ростове Великом. Не будем скрывать: мы огорчены. Не критикой, а теми моментами, в которых она была не до конца справедливой.
На протяжении всего ролика вы раз за разом задаете вопрос: «Кто виноват?». Нам досадно, что, посещая Ростов, вы не попытались встретиться с представителями городской администрации и задать этот вопрос нам. Почему существуют все те острые проблемы, которые вы озвучили? Что с дорогами и благоустройством? Что делается для того, чтобы решить эти проблемы, что уже сделано и что планируется в ближайшем будущем? Мы бы с радостью обо всем этом рассказали. О том, какая колоссальная работа проводится изо дня в день, из года в год. Об успехах и неудачах. О благоустроенных дворах в спальных районах по программе «Решаем вместе», которые никто до нас не трогал с 70-х и которые представляли собой поистине жуткое зрелище.
Мы бы показали фото до и после прочих работ по благоустройству. Объяснили бы, где заканчивается наша компетенция, насколько ограничен городской бюджет и как порой приходится искать спонсорскую помощь у социально активных предпринимателей для того, чтобы элементарно починить уличный фонарь. Рассказали бы, что «странные» фонари на отреставрированной Соборной площади выполнены на заказ и являются исторически достоверными фонарями начала XIX века. Мы бы с гордостью и радостью вам поведали, Илья, о масштабном проекте по реконструкции центра — реставрация этой самой площади является лишь первым его этапом. О том, как активно участвуем во всех возможных конкурсных программах по благоустройству, о планах по развитию туризма. Мы объяснили бы, что сгоревшие здания, которых так много в городе, — памятники архитектуры. Их нельзя сносить по закону, а на реставрацию требуются баснословные суммы. Сейчас мы активно работаем над привлечением предпринимателей, чтобы те могли восстанавливать такие здания и делать из них музеи, рестораны и прочие точки интереса для туриста и местного жителя. А ещё мы бы вежливо посоветовали не снимать кадры кощунственного характера одного из этих сгоревших зданий: дом на Ленинской, 13 — недавняя трагедия регионального масштаба со множеством жертв, среди которых были маленькие дети. Конечно же, вы могли об этом не знать — но знали бы, если бы просто вышли с нами на диалог. Как и много других вещей, о которых мы бы с радостью поведали и готовы поведать в любой момент.
Городская власть ограничена ресурсами и компетенцией. Поэтому мы постоянно ищем возможности для решения задач и рады любой поддержке. Информационная поддержка тоже очень важна. Мы благодарны вам, Илья, за проявленный к городу интерес, за важные вопросы, которые вы подняли. Если душа у вас так же, как и у нас, болит за будущее таких исторически важных поселений, как Ростов, если ваши ролики снимаются не только ради «кричащего» материала — мы будем искренне рады выстроить диалог. Приезжайте снова! Мы всё подробно расскажем и покажем. Может быть, у вас тоже возникнет желание нас поддержать и рассказать о том, что осталось в вашем видео за кадром.
Ростов — далеко не идеальный город, у него есть множество проблем. Однако важно знать, какая работа ведется изо дня в день, ее, к сожалению, мало кто замечает, потому что мало кто понимает, как все устроено изнутри. Мы очень любим наш Ростов и делаем все, что в наших силах, а зачастую даже чуточку больше — для того, чтобы снова сделать его Великим.
Напомним, поездка блогера в Ростов Великий оказалась относительно резонансной. После неё на Илью Варламова накинулся депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский. Мужчины публично через интернет высказались друг про друга.