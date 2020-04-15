Чтобы прокормить животных, дельфинарий продаёт сертификаты за полцены. А ртов немало: два моржа, два морских котика, две белухи и четыре афалины. И это не единственный бизнес, оказавшийся на грани из-за мер против распространения коронавирусной инфекции. В Ярославле попросили уволиться почти всех сотрудников гостиницы «Которосль». Ещё хуже сейчас приютам для животных.

Но есть и те, кто успел «переобуться на ходу»: предприятие бросило привычную работу и стало шить маски.