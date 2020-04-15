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В дельфинарии также живут белые киты и моржи&nbsp;

В дельфинарии также живут белые киты и моржи 

Ярославский дельфинарий открыто заявил о проблемах. На официальном сайте и в соцсетях компании появились публикации с просьбой помочь животным.

— Из-за пандемии ярославский дельфинарий остался без дохода. Совсем скоро не будет хватать денег на еду и ветеринарный уход за животными. Ежемесячные расходы на обслуживание составляют более 1 500 000 рублей, ведь наши животные нуждаются в различных видах качественной рыбы различной жирности. Она необходима им для поддержания здоровья, — говорят в дельфинарии. — Дельфинарий закрыт, но жизнь животных продолжается. Помогите!

Чтобы прокормить животных, дельфинарий продаёт сертификаты за полцены. А ртов немало: два моржа, два морских котика, две белухи и четыре афалины. И это не единственный бизнес, оказавшийся на грани из-за мер против распространения коронавирусной инфекции. В Ярославле попросили уволиться почти всех сотрудников гостиницы «Которосль». Ещё хуже сейчас приютам для животных.

Но есть и те, кто успел «переобуться на ходу»: предприятие бросило привычную работу и стало шить маски.

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дельфинарийкризис из-за коронавируса
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