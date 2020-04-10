Рано утром спасателям Центра гражданской защиты пришлось выехать на необычный вызов — на стене здания на улице Свердлова застрял человек. Как оказалось, паркурщик решил покорить здание, но, забравшись на стену между вторым и третьим этажом, самостоятельно спуститься уже не смог. «Человека-паука» заметили полицейские и вызвали спасателей с автовышкой.



— Не задев стоящих машин, ее водитель виртуозно поднял люльку подъемника, спасатель помог покорителю зданий влезть в нее, — рассказали в Центре Гражданской защиты. — На земле паркурщика передали полицейским. Такие занятия могут быть опасны для жизни и здоровья.

