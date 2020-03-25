В Ярославле собираются внести изменения в правила благоустройства города. Это обсуждали уже давно и решили начать сделать сейчас: обязать владельцев баров и ресторанов ставить летние кафе по правилам, а не как вздумается.

Чтобы установить правила, нужно внести изменения через публичные слушания и решение муниципалитета. Публичные слушания уже прошли 23 марта (правда, на них мало кто пришёл).

— В случае размещения нескольких кафе летнего типа в непосредственной близости друг от друга, менее 30 метров, кафе должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном стиле. Не допускается использование кирпича, строительных блоков, оконных и дверных проемов, панелей и сайдинга. Кафе летнего типа должны обеспечивать доступ маломобильных групп граждан, — рассказал об идее главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.