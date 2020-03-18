В ярославском аэропорту Туношна провели учения на случай, если к нам приземлится самолёт из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. А также усилили уборку: дезинфицируют стойки регистрации и информации, зоны досмотра, офисные помещения, туалетные комнаты с помощью противовирусных средств. Все сотрудники проходят ежедневный медосмотр, а медпункт переведён в круглосуточный режим работы.
— Провели плановые учения в случае прибытия самолета из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, — рассказал генеральный директор аэропорта Туношна Евгений Садилов. — Было определено место удаленной стоянки, разработана схема оповещения.
Из-за пандемии коронавируса ярославские власти рекомендовали перевозчикам тщательнее следить за чистотой и в общественном транспорте: к стандартной мойке салонов добавить протирку поручней с помощью дезинфицирующих средств.
Напомним, 17 марта в Ярославле выявили первого зараженного коронавирусной инфекцией. Анализ подтвердил присутствие вируса в организме 40-летней женщины, которая недавно вернулась из Доминиканской Республики. Сейчас она и ее муж размещены в боксах инфекционной больницы. Состояние пациентки оценивают как среднетяжелое.
Туристов которых более 100 000 надо куда то размещать