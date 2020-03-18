В ярославском аэропорту Туношна провели учения на случай, если к нам приземлится самолёт из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. А также усилили уборку: дезинфицируют стойки регистрации и информации, зоны досмотра, офисные помещения, туалетные комнаты с помощью противовирусных средств. Все сотрудники проходят ежедневный медосмотр, а медпункт переведён в круглосуточный режим работы.

— Провели плановые учения в случае прибытия самолета из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, — рассказал генеральный директор аэропорта Туношна Евгений Садилов. — Было определено место удаленной стоянки, разработана схема оповещения.