Опасную землю у торгового центра в Ярославле хотят обработать химикатами или сжечь

Напомним, с 1930-го по 1970 год здесь находился Ярославский сажевый завод. Сырьем для производства было то самое «зеленое масло» — опасное химическое соединение . По некоторым данным, его элементы могут вызывать онкологию и генетические мутации у человека. Масло хранилось в котлованах, которые были вырыты прямо в земле. Защитой от попадания вещества в почву служила глина, которой были обмазаны стенки «ванн». Впоследствии котлованы просто засыпали землей. И сейчас вся эта территория представляет собой огромный полигон с грунтом, пропитанным опасной химией. Не исключено, что часть вредных веществ попадает в Волгу. Для защиты воды еще в 1976 году построили дренажную систему. Но насколько эффективно она работает сейчас, никто точно не знает.

Вчера, 11 марта, в Ярославской областной думе прошло совещание, на котором обсудили ситуацию с землей, пропитанной «зеленым маслом», напротив торгового центра «Рио» в Брагино.

Более того, сегодня у некоторых экспертов возникают опасения, что фенол с загрязненной территории попадает в Волгу, а из нее — в городской водопровод.



— При соединении с хлором, которым очищают питьевую воду, он превращается в опасный канцероген, — сообщил на совещании профессор ЯГТУ Владимир Макаров.



На водоканале заверяют, что такое невозможно, так как вода тщательно проверяется. Между тем, чтобы развеять все сомнения, на совещании решили провести в ближайшее время контрольные замеры концентрации фенола в водозаборе ярославского водоканала.



Понятно, что чем дальше, тем проблема может становиться все серьезнее. Решать ее надо в корне. Но как?



По словам первого заместителя директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Станислава Малыгина, сейчас у правительства есть три предложения об утилизации опасных отходов от трех различных фирм. Одна предлагает нейтрализовать «зеленое масло» с помощью специальных химикатов, вторая — сжечь загрязненную почву в специальных установках, третья — опять же, прибегнуть к термической обработке и воздействию биосорбентами.