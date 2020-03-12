Опасную землю у торгового центра в Ярославле хотят обработать химикатами или сжечь

Вчера, 11 марта, в Ярославской областной думе прошло совещание, на котором обсудили ситуацию с землей, пропитанной «зеленым маслом», напротив торгового центра «Рио» в Брагино.
Напомним, с 1930-го по 1970 год здесь находился Ярославский сажевый завод. Сырьем для производства было то самое «зеленое масло» — опасное химическое соединение. По некоторым данным, его элементы могут вызывать онкологию и генетические мутации у человека. Масло хранилось в котлованах, которые были вырыты прямо в земле. Защитой от попадания вещества в почву служила глина, которой были обмазаны стенки «ванн». Впоследствии котлованы просто засыпали землей. И сейчас вся эта территория представляет собой огромный полигон с грунтом, пропитанным опасной химией. Не исключено, что часть вредных веществ попадает в Волгу. Для защиты воды еще в 1976 году построили дренажную систему. Но насколько эффективно она работает сейчас, никто точно не знает.
Более того, сегодня у некоторых экспертов возникают опасения, что фенол с загрязненной территории попадает в Волгу, а из нее — в городской водопровод.
— При соединении с хлором, которым очищают питьевую воду, он превращается в опасный канцероген, — сообщил на совещании профессор ЯГТУ Владимир Макаров.
На водоканале заверяют, что такое невозможно, так как вода тщательно проверяется. Между тем, чтобы развеять все сомнения, на совещании решили провести в ближайшее время контрольные замеры концентрации фенола в водозаборе ярославского водоканала.
Понятно, что чем дальше, тем проблема может становиться все серьезнее. Решать ее надо в корне. Но как?
По словам первого заместителя директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Станислава Малыгина, сейчас у правительства есть три предложения об утилизации опасных отходов от трех различных фирм. Одна предлагает нейтрализовать «зеленое масло» с помощью специальных химикатов, вторая — сжечь загрязненную почву в специальных установках, третья — опять же, прибегнуть к термической обработке и воздействию биосорбентами.
— Цена каждого способа — от 8 до 12 миллиардов рублей. А сама работа может растянуться до 10 лет, — сообщил Малыгин.
При этом у чиновников есть опасения — не нанесет ли утилизация еще больший вред экологии Волги, не нарушится ли при работах устойчивость опор Юбилейного моста. Поэтому решили действовать поэтапно. И в первую очередь все-таки понять, какова ситуация на загрязненной территории на настоящий момент.
— Мы дали правительству время на разработку проекта технического задания на обследование этого участка. На основании него уже можно будет проводить само обследование и по его результатам определиться с методом, который разумнее всего использовать для утилизации опасных отходов, — рассказал председатель комитета думы по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию Александр Тарасенков.
Техническое задание должны составить в течение месяца.