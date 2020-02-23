«Это даже не ад, это хуже»: в Ярославле женщина устроила собачью тюрьму в квартире

В квартире живут 26 собак и 17 кошек Фото: Елена Вахрушева

В Ярославле волонтёры обнаружили квартиру, в которой женщина развела 26 собак и 17 кошек. На улицу их не выводит, в квартиру не пускает и с соседями не общается. Волонтёрам удалось уговорить Татьяну на то, чтобы большинство её питомцев пристроить. Корреспондент 76.RU вместе с волонтёрами побывала в квартире-зверинце и пообщалась с соседями.



Животные находятся в жутких условиях Фото: Помощь бездомным животным ZVEROpolice Ярославль / Vk.com



Лучик в царстве хлама



Нестерпимый запах стоит уже на входе в подъезд. Я пыталась подготовиться к тому, что будет, когда откроется дверь, но тщетно. Слёзы из глаз, нестерпимая вонь, делаю шаг назад.

— Идём, дверь надо закрыть, чтобы все не разбежались, — говорит волонтёр Светлана, приехавшая забрать пару кошек и щенка. Пытаясь спрятать нос в ворот куртки, закрываю за собой дверь. Вокруг коробки с хламом, батонами, тряпками. Места, чтобы развернуться, совсем нет. Мухами облеплены клейкие ленты, но насекомые кишат перед глазами. Из комнаты выбегает собака и с визгом бросается к Свете. — Потерпи, Лучик, потерпи ещё немного, ищем тебе хозяев, ну некуда забрать, — успокаивает пса Света. Чтобы убрать собаку обратно в комнату к сородичам, женщина переставляет несколько ящиков с хламом, нагромождая их друг на друга.

Из квартиры волонтёры уже забрали несколько щенков Фото: Помощь бездомным животным ZVEROpolice Ярославль / Vk.com

Никогда не видели улицы



В квартире 8 взрослых собак, 9 полугодовалых подростков и 9 почти месячных щенков. Хозяйка категорически отказывалась от предложения волонтёров бесплатно стерилизовать, но сейчас после долгих убеждений соглашается. — Оставлю себе только двоих собак, — говорит Татьяна. Правда, куда пристроить остальных, волонтёры пока даже не представляют — приюты переполнены, а взрослым собакам, которые никогда не видели улицы, найти хозяев будет просто нереально.



Некоторые взрослые собаки никогда не были на улице Фото: Помощь бездомным животным ZVEROpolice Ярославль / Vk.com



«Даже психушку вызывали»



Соседи бьются уже не первый год. — Нам даже окна не открыть, — говорит соседка сверху. — Сразу квартира наполняется жутким запахом. А у меня муж после двух инсультов не может летом выйти на улицу. Нам пришлось кондиционеры ставить. Мы уже куда только не обращались. В СЭС нам сказали, что это не к ним, мы полицию вызывали, даже психушку, но она никому не открывает двери.

Для кошек тоже пытаются найти новый дом Фото: Помощь бездомным животным ZVEROpolice Ярославль / Vk.com