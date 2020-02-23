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«Это даже не ад, это хуже»: в Ярославле женщина устроила собачью тюрьму в квартире

Некоторые из животных никогда не выходили на улицу

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В квартире живут&nbsp;26 собак и 17 кошек

В квартире живут 26 собак и 17 кошек

В Ярославле волонтёры обнаружили квартиру, в которой женщина развела 26 собак и 17 кошек. На улицу их не выводит, в квартиру не пускает и с соседями не общается. Волонтёрам удалось уговорить Татьяну на то, чтобы большинство её питомцев пристроить. Корреспондент 76.RU вместе с волонтёрами побывала в квартире-зверинце и пообщалась с соседями.

Животные находятся в жутких условиях

Животные находятся в жутких условиях


Лучик в царстве хлама

Нестерпимый запах стоит уже на входе в подъезд. Я пыталась подготовиться к тому, что будет, когда откроется дверь, но тщетно. Слёзы из глаз, нестерпимая вонь, делаю шаг назад.

— Идём, дверь надо закрыть, чтобы все не разбежались, — говорит волонтёр Светлана, приехавшая забрать пару кошек и щенка.

Пытаясь спрятать нос в ворот куртки, закрываю за собой дверь. Вокруг коробки с хламом, батонами, тряпками. Места, чтобы развернуться, совсем нет. Мухами облеплены клейкие ленты, но насекомые кишат перед глазами. Из комнаты выбегает собака и с визгом бросается к Свете.

— Потерпи, Лучик, потерпи ещё немного, ищем тебе хозяев, ну некуда забрать, — успокаивает пса Света.

Чтобы убрать собаку обратно в комнату к сородичам, женщина переставляет несколько ящиков с хламом, нагромождая их друг на друга.

Из квартиры волонтёры уже забрали несколько щенков

Из квартиры волонтёры уже забрали несколько щенков

Никогда не видели улицы

В квартире 8 взрослых собак, 9 полугодовалых подростков и 9 почти месячных щенков. Хозяйка категорически отказывалась от предложения волонтёров бесплатно стерилизовать, но сейчас после долгих убеждений соглашается.

— Оставлю себе только двоих собак, — говорит Татьяна.

Правда, куда пристроить остальных, волонтёры пока даже не представляют — приюты переполнены, а взрослым собакам, которые никогда не видели улицы, найти хозяев будет просто нереально.

Некоторые взрослые собаки никогда не были на улице

Некоторые взрослые собаки никогда не были на улице


«Даже психушку вызывали»

Соседи бьются уже не первый год.

— Нам даже окна не открыть, — говорит соседка сверху. — Сразу квартира наполняется жутким запахом. А у меня муж после двух инсультов не может летом выйти на улицу. Нам пришлось кондиционеры ставить. Мы уже куда только не обращались. В СЭС нам сказали, что это не к ним, мы полицию вызывали, даже психушку, но она никому не открывает двери.

Для кошек тоже пытаются найти новый дом

Для кошек тоже пытаются найти новый дом

Люди говорят, что раньше женщина была общительной, но после выхода на пенсию всё изменилось — теперь избегает всех. Соседи и не подозревали, сколько животных находится в квартире, но поначалу пытались помочь, некоторые даже по коту себе взяли — жалко животных, но жить с таким зверинцем в своём подъезде люди больше просто не могут.

— Я буду выводить их потихонечку, — обещает женщина, напуганная тем, что соседи грозят её выселить.

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собакикошки
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
23 фев 2020 в 18:52

эту татьяну необходимо всячески продвигать в руководящие органы ярославской власти.у нее - талант.😁