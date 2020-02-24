«Они сковывают пространство»: мэр Ярославля раскритиковал натыканные в городе заборы

Мэр Владимир Волков согласился с тем, что в Ярославле заборов много и они не некрасивые Фото: Михаил Контуев, Александра Савельева

Мэр Ярославля Владимир Волков в интервью изданию 76.RU рассказал, что для городской власти вопросы благоустройства и создания комфортной городской среды сейчас являются одними из самых важных. В частности, он согласился, что натыканные по всему городу заборы — это не то, к чему нужно стремиться.

— Существующие ограждения в городе не соответствуют современным тенденциям градостроительства, — признался мэр Ярославля Владимир Волков. — Ограждений действительно слишком много, в ряде мест их установка нецелесообразна. Они сковывают пространство, а неухоженный внешний вид нарушает гармонию визуального восприятия.



В то же время Волков сообщил, что установка ограждений вдоль улиц — это требование федерального ГОСТа. Мол, ничего не поделать — ставить надо.

— В ГОСТе закреплено понятие «дорожное ограждение» — это устройство для упорядочения движения пешеходов и предотвращения выхода животных на проезжую часть, — объяснил чиновник. — Установка дорожных ограждений является обязательной мерой безопасности. Нарушение предписаний ГИБДД грозит штрафом.

Но кое-что изменить мэр всё же намерен. Он полагает, что раз не ставить их нельзя, то нужно их сделать хотя бы не такими жуткими.

— Правилами благоустройства планируется определить также цветовую гамму, которая не будет напрягать зрение и создавать диссонанс в окружающем архитектурном мире, — сообщил градоначальник. — Правила для установки ограждений позволят не только обеспечить безопасность при их эксплуатации, но и будут работать на создание комфортной городской среды и сохранение индивидуальности исторического облика центра Ярославля.

Ранее в Москве мэр Сергей Собянин поручил убрать все заборы вдоль улиц за десять дней. Вероятно, он прислушался к советам специалистов по городской среде. Они уверены, что от этих заборов вреда больше, чем пользы.

