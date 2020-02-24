«Они сковывают пространство»: мэр Ярославля раскритиковал натыканные в городе заборы

Мэр Ярославля Владимир Волков в интервью изданию 76.RU рассказал, что для городской власти вопросы благоустройства и создания комфортной городской среды сейчас являются одними из самых важных. В частности, он согласился, что натыканные по всему городу заборы — это не то, к чему нужно стремиться.
— Существующие ограждения в городе не соответствуют современным тенденциям градостроительства, — признался мэр Ярославля Владимир Волков. — Ограждений действительно слишком много, в ряде мест их установка нецелесообразна. Они сковывают пространство, а неухоженный внешний вид нарушает гармонию визуального восприятия.
В то же время Волков сообщил, что установка ограждений вдоль улиц — это требование федерального ГОСТа. Мол, ничего не поделать — ставить надо.
— В ГОСТе закреплено понятие «дорожное ограждение» — это устройство для упорядочения движения пешеходов и предотвращения выхода животных на проезжую часть, — объяснил чиновник. — Установка дорожных ограждений является обязательной мерой безопасности. Нарушение предписаний ГИБДД грозит штрафом.
Но кое-что изменить мэр всё же намерен. Он полагает, что раз не ставить их нельзя, то нужно их сделать хотя бы не такими жуткими.
— Правилами благоустройства планируется определить также цветовую гамму, которая не будет напрягать зрение и создавать диссонанс в окружающем архитектурном мире, — сообщил градоначальник. — Правила для установки ограждений позволят не только обеспечить безопасность при их эксплуатации, но и будут работать на создание комфортной городской среды и сохранение индивидуальности исторического облика центра Ярославля.
Ранее в Москве мэр Сергей Собянин поручил убрать все заборы вдоль улиц за десять дней. Вероятно, он прислушался к советам специалистов по городской среде. Они уверены, что от этих заборов вреда больше, чем пользы.
— Заборы — хороший инструмент для отчётов, потому что их можно измерить в километрах и миллионах, — уверен урбанист Аркадий Гершман. — Система просто в какой-то момент решила всё упростить, приняв заборы за реальное средство повышения безопасности: гаишники выписывают постановления на установку, город ставит (или получает штрафы), а коммунальщики берут на баланс и красят их раз в год. Каждый что-то делает, но никто не проверяет простой факт: работает ли решение или нет.
Большинство урбанистов схожи во мнении, что заборы не только обходятся дорого, но и портят внешний облик города, доставляют неудобства автомобилистам и пешеходам, загромождают тротуары и мешают при уборке города от снега. Кроме того, зачастую при ДТП люди погибают не от удара об капот, а от шрапнели забора.