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«Они сковывают пространство»: мэр Ярославля раскритиковал натыканные в городе заборы

Также глава города Владимир Волков рассказал, что с ними намерен делать дальше

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Мэр Владимир Волков согласился с тем, что в Ярославле заборов много и они не некрасивые

Мэр Владимир Волков согласился с тем, что в Ярославле заборов много и они не некрасивые

Мэр Ярославля Владимир Волков в интервью изданию 76.RU рассказал, что для городской власти вопросы благоустройства и создания комфортной городской среды сейчас являются одними из самых важных. В частности, он согласился, что натыканные по всему городу заборы — это не то, к чему нужно стремиться.

— Существующие ограждения в городе не соответствуют современным тенденциям градостроительства, — признался мэр Ярославля Владимир Волков. — Ограждений действительно слишком много, в ряде мест их установка нецелесообразна. Они сковывают пространство, а неухоженный внешний вид нарушает гармонию визуального восприятия.

В то же время Волков сообщил, что установка ограждений вдоль улиц — это требование федерального ГОСТа. Мол, ничего не поделать — ставить надо.

— В ГОСТе закреплено понятие «дорожное ограждение» — это устройство для упорядочения движения пешеходов и предотвращения выхода животных на проезжую часть, — объяснил чиновник. — Установка дорожных ограждений является обязательной мерой безопасности. Нарушение предписаний ГИБДД грозит штрафом.

Но кое-что изменить мэр всё же намерен. Он полагает, что раз не ставить их нельзя, то нужно их сделать хотя бы не такими жуткими.

— Правилами благоустройства планируется определить также цветовую гамму, которая не будет напрягать зрение и создавать диссонанс в окружающем архитектурном мире, — сообщил градоначальник. — Правила для установки ограждений позволят не только обеспечить безопасность при их эксплуатации, но и будут работать на создание комфортной городской среды и сохранение индивидуальности исторического облика центра Ярославля.

Ранее в Москве мэр Сергей Собянин поручил убрать все заборы вдоль улиц за десять дней. Вероятно, он прислушался к советам специалистов по городской среде. Они уверены, что от этих заборов вреда больше, чем пользы.

— Заборы — хороший инструмент для отчётов, потому что их можно измерить в километрах и миллионах, — уверен урбанист Аркадий Гершман. — Система просто в какой-то момент решила всё упростить, приняв заборы за реальное средство повышения безопасности: гаишники выписывают постановления на установку, город ставит (или получает штрафы), а коммунальщики берут на баланс и красят их раз в год. Каждый что-то делает, но никто не проверяет простой факт: работает ли решение или нет.

Большинство урбанистов схожи во мнении, что заборы не только обходятся дорого, но и портят внешний облик города, доставляют неудобства автомобилистам и пешеходам, загромождают тротуары и мешают при уборке города от снега. Кроме того, зачастую при ДТП люди погибают не от удара об капот, а от шрапнели забора.

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городская средаурбанистикаВладимир ВолковАркадий Гершман
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КОММЕНТАРИИ (16)

Гость
24 фев 2020 в 12:20

Сначала выделили кучу денег на установку этих заборов, теперь кучу денег будут пилить на их снос... Мэр, ты совсем не знаешь, чем заняться?Что в городе в первую очередь надо делать?!

Гость
24 фев 2020 в 12:21

Один мэр, уже ушедший в Подмосковье, ставил заборы опережающими темпами, потратив очень существенные средства и нервы ярославцев, другой, опять же вкладываю существенные средства будет их убирать. Где логика у управленцев?

НеравноДушный
24 фев 2020 в 12:43

От заборов, конечно, есть польза, теперь не так просто перебежать в любом месте. Естественно, найдутся желающие перелезть, но это же постараться надо, не каждый решится. Да и водителю просще заметить лезущего на забор, чем просто шагнувшего в неположенном месте. Знаю, что ноют, например, родители, которые своих детушек не могут высадить прямо у ворот школы. На Большой Октябрьской, например. Бедные детки вынуждены 100 лишних метров прои́ти. Ограждения от животных. Что ж, всяких баранов действительно стало меньше перебегать.