Сбежавшая от двоих детей мама потребовала материнский капитал

Ярославские судебные приставы после нескольких месяцев поисков наконец поймали маму двоих детей, которая упорно отказывалась платить алименты. Но была не прочь получить помощь от государства.
От двух своих детей — сына и дочки — женщина сбежала в Костромскую область. Малыши остались с отцом и бабушкой. Маме назначили алименты, но деньги своим детям она не перечисляла. Накопился долг в 200 тысяч. Зато нашла новую любовь и родила третьего ребенка. И пошла за полагающимся материнским капиталом. На оформлении документов её и поймали.
— Женщина сообщила судебным приставам, что не хочет возвращаться к детям и мужу. Органы опеки и попечительства обратили пристальное внимание на бросившую детей мать. Доказать свои благие намерения «побега» в ближайшее время ей будет непросто. Помимо этого, гражданке предстоит понести ответственность за неуплату алиментов, — рассказали в службе судебных приставов.