Сбежавшая от двоих детей мама потребовала материнский капитал

Ярославские судебные приставы после нескольких месяцев поисков наконец поймали маму двоих детей, которая упорно отказывалась платить алименты. Но была не прочь получить помощь от государства.

От двух своих детей — сына и дочки — женщина сбежала в Костромскую область. Малыши остались с отцом и бабушкой. Маме назначили алименты, но деньги своим детям она не перечисляла. Накопился долг в 200 тысяч. Зато нашла новую любовь и родила третьего ребенка. И пошла за полагающимся материнским капиталом. На оформлении документов её и поймали.