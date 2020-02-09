9 февраля воскресенье
СЕЙЧАС -2°С
usd 63.47
eur 69.63
СЕЙЧАС -2°С
usd 63.47
eur 69.63

Все новости

Все новости
Город

Сбежавшая от двоих детей мама потребовала материнский капитал

Ярославские приставы искали беглянку несколько месяцев

2 635
2 Обсудить

Поделиться

Возвращаться в семью женщина отказалась

Возвращаться в семью женщина отказалась

Ярославские судебные приставы после нескольких месяцев поисков наконец поймали маму двоих детей, которая упорно отказывалась платить алименты. Но была не прочь получить помощь от государства.

От двух своих детей — сына и дочки — женщина сбежала в Костромскую область. Малыши остались с отцом и бабушкой. Маме назначили алименты, но деньги своим детям она не перечисляла. Накопился долг в 200 тысяч. Зато нашла новую любовь и родила третьего ребенка. И пошла за полагающимся материнским капиталом. На оформлении документов её и поймали. 

— Женщина сообщила судебным приставам, что не хочет возвращаться к детям и мужу. Органы опеки и попечительства обратили пристальное внимание на бросившую детей мать. Доказать свои благие намерения «побега» в ближайшее время ей будет непросто. Помимо этого, гражданке предстоит понести ответственность за неуплату алиментов, — рассказали в службе судебных приставов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

приставыдетиалименты
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Анатолий
9 фев 2020 в 16:04

Что прислали к маме двоих детей,она не сбежала,а отправилась на конкурс красоты!

ваш господин
9 фев 2020 в 15:02

понять и простить - онажемать . 😁