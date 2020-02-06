«Я вспылил»: депутат, оскорбивший коллег, объяснил, почему не смог сдержаться

Депутат Ярославской областной думы Шакир Абдуллаев оскорбил своих коллег. Коммуниста во время заседания комитета по соцполитике возмутило то, что его коллеги не приняли законопроект о детях войны. Чтобы выразить недовольство, он и выпалил: «Жрите сами свои 500 рублей».



Депутат решил объяснить, что его так задело.



— Дорогие товарищи, на заседании комитета по социальной демографической политике, труду и занятости в Ярославской областной думе рассматривался законопроект о детях войны, — написал Шакир Абдуллаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — Закон о поддержке жителей нашей страны, которые пережили все сложности и последствия Великой Отечественной войны. В очередной раз наше предложение было отклонено. По надуманным причинам депутаты от «Единой России» отказались голосовать за него. Мы много лет предлагаем сделать всем детям войны надбавки к пенсии в размере 500 рублей. Разве это большая сумма? Ведь речь идёт о глубоко пожилых людях. Это героическое, но, увы, уходящее от нас поколение. В 28 регионах данный законопроект уже действует, но не в нашей области. Данная ситуация вызывает у меня возмущение! Естественно, как и любой уважающий наши Победы и достижения человек, я вспылил и высказал возмущение в очень грубой форме, за что хочу выразить свои искренние извинение коллегам. Призываю всех депутатов в канун годовщины 75-летия Победы уделить внимание этой немногочисленной категории граждан и принять законопроект о поддержке детей войны.

