«Жрите сами свои 500 рублей»: оппозиционный депутат может лишиться мандата из-за грубости в адрес коллег

Депутат Ярославской областной думы Шакир Абдуллаев оскорбил своих коллег. Коммунист во время заседания комитета по соцполитике возмутился тем, что не был принят законопроект о детях войны. Чтобы выразить недовольство, он не стал лезть за словом в карман и выпалил: «Жрите сами свои 500 рублей». За это он может теперь поплатиться.



— Депутат вёл себя недостойно, поэтому я и предложил рассмотреть его поведение на комитете по депутатской этике, — рассказал заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев. — Как минимум на комитете мы должны по-дружески объяснить ему, что, даже когда есть разногласия, компромиссу нужно приходить уважительно по отношению друг к другу. Депутаты все равны. Если кто-то не хочет или не может вести себя как положено, наверное, он должен сдать мандат и уйти.

