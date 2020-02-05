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Политика

«Жрите сами свои 500 рублей»: оппозиционный депутат может лишиться мандата из-за грубости в адрес коллег

Народного избранника из Ярославской области хотят наказать за дерзкое поведение

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Про грубость депутата Шакира Абдуллаева давно поговаривают в политических кругах

Про грубость депутата Шакира Абдуллаева давно поговаривают в политических кругах

Депутат Ярославской областной думы Шакир Абдуллаев оскорбил своих коллег. Коммунист во время заседания комитета по соцполитике возмутился тем, что не был принят законопроект о детях войны. Чтобы выразить недовольство, он не стал лезть за словом в карман и выпалил: «Жрите сами свои 500 рублей». За это он может теперь поплатиться.

— Депутат вёл себя недостойно, поэтому я и предложил рассмотреть его поведение на комитете по депутатской этике, — рассказал заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев. — Как минимум на комитете мы должны по-дружески объяснить ему, что, даже когда есть разногласия, компромиссу нужно приходить уважительно по отношению друг к другу. Депутаты все равны. Если кто-то не хочет или не может вести себя как положено, наверное, он должен сдать мандат и уйти.

Какое понесёт наказание за свои высказывания Шакир Абдуллаев, вопрос пока не решённый.

— Решения по аналогичным вопросам на практике бывали разные, вплоть до лишения мандата, — сообщил председатель комитета по депутатской этике Ярославской областной думы Алексей Калганов. — Дату рассмотрения вопроса по поводу поведения депутата Абдуллаева мы определим после ближайшего заседания думы.

В политических кругах многие уже привыкли, что депутат Шакир Абдуллаев довольно часто бывает резок в высказываниях. На днях в Ярославской области отличился и чиновник. Глава Рыбинска Денис Добряков наорал на людей во время встречи с жителями. В «Единой России», представителем которой тот является, пока не говорят, будут ли рассматривать этот инцидент.

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политикаскандал
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КОММЕНТАРИИ (22)

гость
5 фев 2020 в 17:15

Молодец мужик!!! Наше уважение тебе!!

Малыч
5 фев 2020 в 17:50

Смешно смотреть, как из этого баклажанового короля, а именно так его в Рыбинске и зовут, делают борцуна за правду. Бывший слесарь со своим кланом держит все овощные базы и рынки в городе. Хамство - это его постоянная манера общения

Гость
5 фев 2020 в 16:52

Может депутатам самим попробовать жить на те пособия которые выплачиваются те пенси которые получают они на свои халявная зарплаты