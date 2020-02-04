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Город

«Это позорно»: в Ярославской области отказались доплачивать детям войны

Один из депутатов не выдержал и выругался на чиновников почти нецензурно

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Закон о детях войны ярославская дума отклоняла уже пять раз

Закон о детях войны ярославская дума отклоняла уже пять раз

Сегодня в Ярославской областной думе в очередной раз отклонили законопроект о детях войны. Его написали депутаты оппозиционных фракций, предлагая выплачивать дополнительные деньги к пенсии людям, которые во время Второй мировой войны были ещё детьми. Речь идёт о родившихся с 10 мая 1927 года по 9 мая 1945 года. Добавить к пенсии им предлагают всего по 500 рублей. 

— Законопроект вносится уже не первый раз, но сегодня он приобретает наибольшую актуальность в преддверии Дня Победы, — считает один из авторов, депутат Сергей Хабибулин. — Дети войны прошли голодное детство и трудно жили. Но почему-то Российская Федерация и наша область отклонили недавно данный законопроект. А в Москве, например, их приравняли к труженикам тыла и доплату сделали чуть больше 1500 рублей к пенсии. 

Но позиция правительства Ярославской области по поводу этой идеи непреклонна. 

— Как уже было отмечено, совсем недавно мы рассматривали похожий законопроект, и тогда был высказан целый ряд замечаний. Многие эти же замечания остались. Предоставления мер детям войны, исходя только посредством даты рождения, представляется необоснованным. Не продумано в части органов, которые будут осуществлять данные выплаты. Представленный законопроект не проработан в должной мере с точки зрения его реализации, — сказал чиновник, представлявший позицию правительства. 

За проект пытались вступиться другие депутаты. 

— Шесть раз фракция КПРФ в Госдуме вносила этот законопроект. И столько же раз он был отвергнут. Пять раз вносили в Ярославской области. Почему в 28 регионах это законно — по возрастному критерию? У нас официально зарегистрирована организация детей войны и ярославского казачьего общества. Но даже тут мы финансируем вторую из расчёта около 1500 рублей на члена организации и 40 рублей на человека на организацию детей войны. Это подход совершенно не государственный, — высказался депутат Александр Воробьёв.

Убеждения не помогли, проект не поддержали, но предложили сразу отправлять в Госдуму. Реакция одного из депутатов на то, что закон не прошёл, была почти нецензурной. 

— Мне просто позорно, что я с вами сижу в одном зале и иногда с вами встречаюсь и разговариваю. Вы не уважаете детей и стариков. Вы не уважаете президента даже? Нет бы сказали, дайте нам месяц, съездим в другой регион, посмотрим, как там работает. А вам жалко 500 рублей? Да жрите сами свои 500 рублей, — выговорился депутат Шакир Абдуллаев.

Голоса по законопроекту на комитете облдумы распределились так: четыре за, один против и ещё пятеро воздержались. 

Недавно от правительства области поступила другая идея — повысить зарплаты губернатору, чиновникам и депутатам. 

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законопроектдети войны
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КОММЕНТАРИИ (22)

Гость
4 фев 2020 в 17:27

Из бюджета оплачивается жалованье казачьего атамана? А не поскакал бы он в район Тихого Дона!

Гость
4 фев 2020 в 17:26

а почему что-то должны доплачивать?
На каком основании?
Может еще жертвам битвы при бородино или 988 года (крещение руси) компенсации выплатить?

Изуит
4 фев 2020 в 17:14

Лучше в Миллениуме погулять и подрыгать жопами под Валерию. Или Тойоты новые купить. Или ремонт в кабинете начальства сделать. Или зарплаты поднять чиновникам. Мало ли дел то важных куда деньги нужны