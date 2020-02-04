«Это позорно»: в Ярославской области отказались доплачивать детям войны

Закон о детях войны ярославская дума отклоняла уже пять раз Фото: Ярославская областная дума

Сегодня в Ярославской областной думе в очередной раз отклонили законопроект о детях войны. Его написали депутаты оппозиционных фракций, предлагая выплачивать дополнительные деньги к пенсии людям, которые во время Второй мировой войны были ещё детьми. Речь идёт о родившихся с 10 мая 1927 года по 9 мая 1945 года. Добавить к пенсии им предлагают всего по 500 рублей. — Законопроект вносится уже не первый раз, но сегодня он приобретает наибольшую актуальность в преддверии Дня Победы, — считает один из авторов, депутат Сергей Хабибулин. — Дети войны прошли голодное детство и трудно жили. Но почему-то Российская Федерация и наша область отклонили недавно данный законопроект. А в Москве, например, их приравняли к труженикам тыла и доплату сделали чуть больше 1500 рублей к пенсии.

Но позиция правительства Ярославской области по поводу этой идеи непреклонна. — Как уже было отмечено, совсем недавно мы рассматривали похожий законопроект, и тогда был высказан целый ряд замечаний. Многие эти же замечания остались. Предоставления мер детям войны, исходя только посредством даты рождения, представляется необоснованным. Не продумано в части органов, которые будут осуществлять данные выплаты. Представленный законопроект не проработан в должной мере с точки зрения его реализации, — сказал чиновник, представлявший позицию правительства. За проект пытались вступиться другие депутаты. — Шесть раз фракция КПРФ в Госдуме вносила этот законопроект. И столько же раз он был отвергнут. Пять раз вносили в Ярославской области. Почему в 28 регионах это законно — по возрастному критерию? У нас официально зарегистрирована организация детей войны и ярославского казачьего общества. Но даже тут мы финансируем вторую из расчёта около 1500 рублей на члена организации и 40 рублей на человека на организацию детей войны. Это подход совершенно не государственный, — высказался депутат Александр Воробьёв.