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В Ярославле дольщики получили ключи от квартир: кому повезло

Но люди продолжают выходить на улицы и требовать достроить их дома

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Многоэтажку начали строить ещё в 2016-м, но процесс затянулся

Многоэтажку начали строить ещё в 2016-м, но процесс затянулся

В Ярославле одним проблемным долгостроем стало меньше — ввели в эксплуатацию дом № 48 на улице Чкалова. Скоро 148 дольщиков смогут отпраздновать новоселье.

— Это первый долгострой из списка тех, чьи проблемы мы планируем решить в этом году, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — По итогам 2020-го хотим порадовать 1790 человек, которые смогут получить ключи от квартир или вернуть вложенные в строительство средства.

Многоэтажку начали строить ещё в 2016-м, но процесс затянулся. Пришлось вмешаться региональным властям, чтобы завершить строительство.

— Помогли застройщику подключиться к инженерным сетям, получить необходимые допуски, а также в кратчайшие сроки выдали разрешительную документацию после внесения изменений в проект, — добавил Дмитрий Миронов

Обманутые дольщики ждут помощи от властей и правоохранительных органов

Обманутые дольщики ждут помощи от властей и правоохранительных органов

Тем не менее проблему обманутых дольщиков в Ярославской области до конца решить пока не удалось. Хотя, согласно стратегии социально-экономического развития Ярославской области, представленной несколько лет назад губернатором Дмитрием Мироновым, их не должно было остаться уже в 2018 году. Но они есть. Сегодня с одиночным пикетом выходила дольщица, вложившая деньги в недвижимость в жилом комплексе «Престиж» на улице Слепнёва.

«Застройщик деньги взял, квартиру не отдал. Выявлено 103 миллиона нецелевого расходования средств дольщиков. Нет возбужденных уголовных дел. Дольщики надеются на правоохранительные органы не зря», — было написано у неё на плакате.

Комментариев женщина предпочла не давать, объяснив, что если будет стоять вместе с журналистами, то это получится не одиночный пикет, а несанкционированная акция.

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недвижимостьобманутые дольщикистроительство
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
3 фев 2020 в 21:26

На Слепнева квартиры уютные и с хорошей планировкой . Только дома расположились слишком близко друг к другу и В подъезд приходится по лестнице спускаться. Не знаю кто там такие проектировщики были ^^

Кость
3 фев 2020 в 21:16

Щедрино-2, 49 строение когда сдавать будут?

Николай
3 фев 2020 в 19:23

А где список тех кого и в какой год Губер собрался радовать???? По этому списку и спросить могут.