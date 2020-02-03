В Ярославле дольщики получили ключи от квартир: кому повезло

В Ярославле одним проблемным долгостроем стало меньше — ввели в эксплуатацию дом
— Это первый долгострой из списка тех, чьи проблемы мы планируем решить в этом году, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — По итогам 2020-го хотим порадовать 1790 человек, которые смогут получить ключи от квартир или вернуть вложенные в строительство средства.
Многоэтажку начали строить ещё в 2016-м, но процесс затянулся. Пришлось вмешаться региональным властям, чтобы завершить строительство.
— Помогли застройщику подключиться к инженерным сетям, получить необходимые допуски, а также в кратчайшие сроки выдали разрешительную документацию после внесения изменений в проект, — добавил Дмитрий Миронов
Тем не менее проблему обманутых дольщиков в Ярославской области до конца решить пока не удалось. Хотя, согласно стратегии социально-экономического развития Ярославской области, представленной несколько лет назад губернатором Дмитрием Мироновым, их не должно было остаться уже в 2018 году. Но они есть. Сегодня с одиночным пикетом выходила дольщица, вложившая деньги в недвижимость в жилом комплексе «Престиж» на улице Слепнёва.
«Застройщик деньги взял, квартиру не отдал. Выявлено 103 миллиона нецелевого расходования средств дольщиков. Нет возбужденных уголовных дел. Дольщики надеются на правоохранительные органы не зря», — было написано у неё на плакате.
Комментариев женщина предпочла не давать, объяснив, что если будет стоять вместе с журналистами, то это получится не одиночный пикет, а несанкционированная акция.