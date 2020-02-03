В Ярославле дольщики получили ключи от квартир: кому повезло

Многоэтажку начали строить ещё в 2016-м, но процесс затянулся Фото: Дмитрий Миронов / Vk.com

В Ярославле одним проблемным долгостроем стало меньше — ввели в эксплуатацию дом № 48 на улице Чкалова. Скоро 148 дольщиков смогут отпраздновать новоселье.

— Это первый долгострой из списка тех, чьи проблемы мы планируем решить в этом году, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — По итогам 2020-го хотим порадовать 1790 человек, которые смогут получить ключи от квартир или вернуть вложенные в строительство средства.

Многоэтажку начали строить ещё в 2016-м, но процесс затянулся. Пришлось вмешаться региональным властям, чтобы завершить строительство.

— Помогли застройщику подключиться к инженерным сетям, получить необходимые допуски, а также в кратчайшие сроки выдали разрешительную документацию после внесения изменений в проект, — добавил Дмитрий Миронов



Обманутые дольщики ждут помощи от властей и правоохранительных органов Фото: Вадим Гурьянов