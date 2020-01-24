Около Осташинского кладбища может появиться еще один сектор для захоронений

Рядом с новым участком для захоронений у Осташинского кладбища, который сейчас обстраивает фирма «Кустари», может появиться еще один сектор. Об этом 76.RU сообщил депутат муниципалитета Сергей Калинин, который в составе комиссии выезжал на место строительства. О планах по строительству второй очереди нового участка сообщили представители мэрии.



Правда, пока у подрядчика возникли проблемы с обустройством первого. Завершить подготовку для захоронений на новой территории должны были еще в октябре прошлого года. Но работа до сих пор не окончена.

