Около Осташинского кладбища может появиться еще один сектор для захоронений

Рядом с новым участком для захоронений у Осташинского кладбища, который сейчас обстраивает фирма «Кустари», может появиться еще один сектор. Об этом 76.RU сообщил депутат муниципалитета Сергей Калинин, который в составе комиссии выезжал на место строительства. О планах по строительству второй очереди нового участка сообщили представители мэрии.
Правда, пока у подрядчика возникли проблемы с обустройством первого. Завершить подготовку для захоронений на новой территории должны были еще в октябре прошлого года. Но работа до сих пор не окончена.
— В течение 10 дней подрядная организация пообещала закончить работы, связанные с обустройством системы водоотведения, очисткой стоков. А весной, когда позволит погода, будет завершено благоустройство территории — здесь построят асфальтовую дорогу, парковку, — отметил Сергей Калинин.
Открыть этот сектор кладбища теперь обещают в мае этого года.