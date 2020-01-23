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Новый участок Осташинского кладбища не успели достроить в срок: что теперь будет

Вопрос обсудили депутаты муниципалитета

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Новый участок Осташинского кладбища не успели достроить в срок. Об этом 22 января на заседании постоянной комиссии муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства обмолвился директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Строительством занималась компания «Кустари». Закончить работы должны были к 31 октября. На территории кладбища необходимо было сделать дорогу, автостоянку, контейнерные площадки. Теперь, по словам Овчарова, на подрядчика за срыв сроков наложат санкции.

Пока ярославцев хоронят на кладбище в Селифонтово. Но его площади хватит на 2–3 года. Примерно на 1,5–2 года рассчитан и новый участок на Осташинском. Затем городу придется искать новую площадку.

Вопрос депутаты оставили на контроле. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

NECRODEFLORATOR
23 янв 2020 в 10:25

Ярославцам пора бы уже знать что у нас крематорий существует и перестать заниматься этим архаичным бредом с закапыванием мертвечины.