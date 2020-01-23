Новый участок Осташинского кладбища не успели достроить в срок: что теперь будет

Новый участок Осташинского кладбища не успели достроить в срок. Об этом 22 января на заседании постоянной комиссии муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства обмолвился директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.



Строительством занималась компания «Кустари». Закончить работы должны были к 31 октября. На территории кладбища необходимо было сделать дорогу, автостоянку, контейнерные площадки. Теперь, по словам Овчарова, на подрядчика за срыв сроков наложат санкции.

