Когда откроют новый сектор Осташинского кладбища: названа новая дата

— В течение 10 дней подрядная организация пообещала закончить работы, связанные с обустройством системы водоотведения, очисткой стоков. А весной, когда позволит погода, будет завершено благоустройство территории — здесь построят асфальтовую дорогу, парковку, — отметил депутат муниципалитета Ярославля Сергей Калинин.

Стало известно, когда откроется новый сектор Осташинского кладбища в Ярославле. По данным городских властей, произойдет это в начале мая 2020 года. Дата была озвучена 23 января во время поездки депутатов муниципалитета и представителей мэрии на площадку, обустраиваемую под захоронения.

Напомним, завершить обустройство нового сектора Осташинского кладбища должны были еще в октябре прошлого года. Подрядчик объяснил, что отставание в графике произошло из-за того, что ряд работ, которые пришлось выполнять, не были учтены в проекте. Например, вывоз мусора.



Тем не менее за нарушение положений контракта мэрия намерена наложить на фирму «Кустари», занимающуюся обустройством кладбища, штраф. А если работы по-прежнему не будут выполняться в оговоренные сроки, то это и вовсе может повлечь расторжение контракта с подрядчиком и заключение соглашения с другой фирмой, которая сможет быстро закончить благоустройство.



Депутаты намерены пристально следить за этой темой. В феврале в муниципалитете Ярославля пройдет заседание комиссии по ЖКХ и благоустройству, на котором мэрия должна будет отчитаться перед депутатским корпусом о положении дел и принятых решениях.

