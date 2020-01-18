Ближе, чем на Толге: в Крещение под Ярославлем откроют и освятят ещё одну открытую купель

С крещенскими морозами в этом году не задалось, а потому и проруби для окунания прорубать не стали — попросту нет льда на реках и водоемах. В Ярославле на открытом воздухе окунуться можно будет в двух местах. Монахини Толгского монастыря уже сообщили, что у них готово и оборудовано место.



— На Толге подготовили к празднику монастырский пруд. В этом году освящать воду в Волге мы не идём, зима выдалась южная, — написала монахиня Екатерина Парунян.