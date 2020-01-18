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Город Крещение

Ближе, чем на Толге: в Крещение под Ярославлем откроют и освятят ещё одну открытую купель

Плюс полный список купелей при храмах

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Готовы окунуться?

Готовы окунуться?

С крещенскими морозами в этом году не задалось, а потому и проруби для окунания прорубать не стали — попросту нет льда на реках и водоемах. В Ярославле на открытом воздухе окунуться можно будет в двух местах. Монахини Толгского монастыря уже сообщили, что у них готово и оборудовано место.

— На Толге подготовили к празднику монастырский пруд. В этом году освящать воду в Волге мы не идём, зима выдалась южная, — написала монахиня Екатерина Парунян.

Открытая купель будет на Толге

Но будет и ещё одно место для тех, кто захочет окунуться. Купель будет доступна на реке Пажица Сарафоново.

Купель в Сарафоново

А здесь можно посмотреть источники при монастырях, где также можно будет окунуться в Крещение (и не замерзнуть):

Но несмотря на тёплую погоду, почитайте все же предварительно советы медиков — как пережить крещенские купания и не заболеть.

— Ну а тем, кто испытывает растерянность из-за отсутствия традиционного крещенского льда и возможности окунутся в реку, можно порекомендовать заострить все своё внимание на богослужении, — советует Екатерина Парунян.

Будете окунаться сегодня?

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    Крещениекупели
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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    18 янв 2020 в 09:31

    Уважаемая Ольга, в тексте столько ошибок, что даже читать не приятно...

    Гость
    18 янв 2020 в 11:04

    Открыты купели на Депутатской и у остановки рядом с "Альтаиром"!