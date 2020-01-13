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Город Крещение

В Ярославле в Крещение запретят выходить на лёд

Будет только три точки, где будут дежурить спасатели

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На Крещение у водоемов в Ярославле будут дежурить спасатели

На Крещение у водоемов в Ярославле будут дежурить спасатели

В Ярославле измерили толщину льда в традиционных местах купаний на Крещение. Результаты неутешительные. Исследования, проведенные 12 января, показали, что на Которосли в районе Центрального пляжа и на реке Норе у поселка Норское устойчивого безопасного льда нет. А на Петропавловских прудах его толщина составляет 8–10 сантиметров, но его структура неоднородна и сверху его покрывает слой воды.

— Исходя из вышеперечисленного, спасатели не рекомендуют выход на лед этих водоемов, — предупредили на сайте мэрии.

Чтобы никто не утонул, в этих местах в ночь на 19 января будут дежурить спасатели.

— Спасатели будут иметь все оборудование и снаряжение, необходимое для спасения и оказания первой помощи при несчастных случаях, — добавили в мэрии.

Будут ли в Ярославле открыты официальные, оборудованные всем необходимым купели, станет известно во вторник, 14 января.

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Крещениекупели
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КОММЕНТАРИИ (4)

13 янв 2020 в 16:18

А на фото девка то хороша!

оля
13 янв 2020 в 16:12

ха-ха придурки это грех бог на кажет вас за это

гость
13 янв 2020 в 16:22

Какое целомудренное фото для темы крещения.