В Ярославле в Крещение запретят выходить на лёд

На Крещение у водоемов в Ярославле будут дежурить спасатели

В Ярославле измерили толщину льда в традиционных местах купаний на Крещение. Результаты неутешительные. Исследования, проведенные 12 января, показали, что на Которосли в районе Центрального пляжа и на реке Норе у поселка Норское устойчивого безопасного льда нет. А на Петропавловских прудах его толщина составляет 8–10 сантиметров, но его структура неоднородна и сверху его покрывает слой воды.



— Исходя из вышеперечисленного, спасатели не рекомендуют выход на лед этих водоемов, — предупредили на сайте мэрии.

