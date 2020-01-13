В Ярославле в Крещение запретят выходить на лёд

В Ярославле измерили толщину льда в традиционных местах купаний на Крещение. Результаты неутешительные. Исследования, проведенные 12 января, показали, что на Которосли в районе Центрального пляжа и на реке Норе у поселка Норское устойчивого безопасного льда нет. А на Петропавловских прудах его толщина составляет 8–10 сантиметров, но его структура неоднородна и сверху его покрывает слой воды.
— Исходя из вышеперечисленного, спасатели не рекомендуют выход на лед этих водоемов, — предупредили на сайте мэрии.
Чтобы никто не утонул, в этих местах в ночь на 19 января будут дежурить спасатели.
— Спасатели будут иметь все оборудование и снаряжение, необходимое для спасения и оказания первой помощи при несчастных случаях, — добавили в мэрии.
Будут ли в Ярославле открыты официальные, оборудованные всем необходимым купели, станет известно во вторник, 14 января.