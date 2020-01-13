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Стало только хуже: подсчитали, как изменились зарплаты в Ярославской области за 10 лет

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Зарплаты за десять лет номинально выросли, но реально стали ниже, чем в других регионах<br>

Зарплаты за десять лет номинально выросли, но реально стали ниже, чем в других регионах

За десять лет жизнь в Ярославской области практически не изменилась. А если говорить об уровне средней зарплаты, то стала даже хуже. Фонд «Петербургская политика» опубликовал исследование, опираясь на размер среднего заработка по регионам. Так, в Ярославской области в 2009 году средний доход составлял 13 424 рубля. И с этой цифрой регион занимал 37-е место. 

К 2018 году средняя зарплата выросла до 26 713 рублей в месяц, и с этими доходами Ярославская область спустилась на 41-е место в стране. 

Также эксперты рейтинга вывели уровень устойчивости, по которому Ярославская область оказалась в числе средних. На этот показатель влияют события, к числу которых отнесли:

  • арест обвиняемого в убийстве руководителя фракции «Единой России» в гордуме Переславля-Залесского Владимира Корнилова, после чего он был исключен из партии и лишен депутатских полномочий;
  • митинги в Ярославле против строительства целлюлозного комбината на Рыбинском водохранилище;
  • договоренность губернатора Дмитрия Миронова с главой «Газпрома» Алексеем Миллером о выделении компанией в 2020 году на газификацию области 516 миллионов рублей;
  • открытие в Рыбинске на ПАО «ОДК-Сатурн», входящем в корпорацию «Ростех», крупнейшего в стране центра по изготовлению лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей;
  • подписание на Ярославском инвестиционном форуме пяти соглашений о намерениях по реализации в регионе проектов на общую сумму 8 миллиардов рублей;
  • возвращение властями Тутаева огородничества в основной вид разрешенного использования земельных участков.

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зарплатысредняя зарплата
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КОММЕНТАРИИ (5)

ваш господин
13 янв 2020 в 12:55

благородные властители стараются - народец исправно дохнет😁

гость
13 янв 2020 в 12:52

Кому опять нужна усреднённая цифра?Столько шуток на эту тему,нужно о минимальной писать,чтоб понятней было.

Инженер
13 янв 2020 в 12:52

Бростье Вы. Главное чтобы Путин был здоров и не было войны, остальное приложится. 20 лет это слишком мало для настоящих изменений в лучшую сторону. Объединимся вокруг нашего президента поддержим его .... и покажем себе в очередной раз голую Ж..