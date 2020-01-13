Стало только хуже: подсчитали, как изменились зарплаты в Ярославской области за 10 лет

Зарплаты за десять лет номинально выросли, но реально стали ниже, чем в других регионах

За десять лет жизнь в Ярославской области практически не изменилась. А если говорить об уровне средней зарплаты, то стала даже хуже. Фонд «Петербургская политика» опубликовал исследование, опираясь на размер среднего заработка по регионам. Так, в Ярославской области в 2009 году средний доход составлял 13 424 рубля. И с этой цифрой регион занимал 37-е место.