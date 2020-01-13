Стало только хуже: подсчитали, как изменились зарплаты в Ярославской области за 10 лет

За десять лет жизнь в Ярославской области практически не изменилась. А если говорить об уровне средней зарплаты, то стала даже хуже. Фонд «Петербургская политика» опубликовал исследование, опираясь на размер среднего заработка по регионам. Так, в Ярославской области в 2009 году средний доход составлял
К 2018 году средняя зарплата выросла до
Также эксперты рейтинга вывели уровень устойчивости, по которому Ярославская область оказалась в числе средних. На этот показатель влияют события, к числу которых отнесли:
- арест обвиняемого в убийстве руководителя фракции «Единой России» в гордуме Переславля-Залесского Владимира Корнилова, после чего он был исключен из партии и лишен депутатских полномочий;
- митинги в Ярославле против строительства целлюлозного комбината на Рыбинском водохранилище;
- договоренность губернатора Дмитрия Миронова с главой «Газпрома» Алексеем Миллером о выделении компанией в 2020 году на газификацию области 516 миллионов рублей;
- открытие в Рыбинске на ПАО «ОДК-Сатурн», входящем в корпорацию «Ростех», крупнейшего в стране центра по изготовлению лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей;
- подписание на Ярославском инвестиционном форуме пяти соглашений о намерениях по реализации в регионе проектов на общую сумму 8 миллиардов рублей;
- возвращение властями Тутаева огородничества в основной вид разрешенного использования земельных участков.