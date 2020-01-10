«Травят наших собак!»: в центре Ярославля раскидывают пакеты с ядом

— Метрах в пяти от школьных ворот на снегу — раскрытый пустой пакет «Крысиная смерть», несколько квадратных метров розовых пятен на снегу, — рассказала Инга. — Второй день это всё лежит у ворот, никому из руководства школы нет дела. Дозвонилась до школы. Замдиректора обещала посмотреть, что там такое.

Пакетик из-под отравы «Крысиная смерть», а рядом пугающий розовый снег обнаружила жительница Ярославля Инга Сафронова на газоне возле школы № 1, где она часто во время прогулок проходит со своей собакой.

Инга предполагает, что это может быть и не отрава — просто собачников решили так напугать, чтобы не ходили мимо школы во время прогулок.



Мы поговорили с ветеринаром, чтобы узнать, действительно ли в Ярославле собак таким образом травят.



— «Крысиная смерть» не окрашивает снег в розовый, — рассказала врач ветеринарной клиники «Добрый доктор» Любовь Бережная. — Это другой вид яда — препарат «Тубазид», который является средством от туберкулёза. Но любой из них смертельно опасен для собак. «Тубозид» вызывает судороги, паралич и смерть животного. «Крысиная смерть» вызывает внутренние кровотечения, собака может погибнуть через несколько дней от того, что кровоточить будут внутренние органы.



Врачи говорят, что собаке всего лишь достаточно ткнуться в отраву носом, а потом облизать его, чтобы яд начал действовать. При этом у хозяев совсем не много времени остаётся на реакцию.



— Во-первых, яд попадает в желудок, поэтому при подозрении отравления, надо как можно быстрее его промыть, — говорит ветеринарный врач. — Давать собаке большое количество воды, активированный уголь, «Полисорб» или «Энтеросгель». Рассчитываются они по весу, как для человека. Не страшно дать большее количество абсорбирующих препаратов, главное — вывести яд. При отравлении «Тубазидом — вколоть витамин B6. Это позволит выиграть время.

