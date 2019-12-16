«Идиотизм крайней степени»: в Ярославле по нацпроекту сделали тротуар со столбом посередине

Жительница Ярославля выложила в TikTok видео с тротуара на улице Угличской, на которой в этом году сделали капремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». На кадрах пользовательницы @lola_mnogomama видно, как девушка с коляской и двумя детьми во время прогулки наткнулась на столб, стоящий посередине пешеходной дорожки.



— С коляской проехать вот как? — смеется за кадром девушка. — Это прикол. Там и дальше [ещё один столб] стоит.



Протолкнуть коляску между столбом и забором в итоге героиня видеоролика смогла, правда, не с первой попытки.

