«Идиотизм крайней степени»: в Ярославле по нацпроекту сделали тротуар со столбом посередине

Жительница Ярославля выложила в TikTok видео с тротуара на улице Угличской, на которой в этом году сделали капремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». На кадрах пользовательницы @lola_mnogomama видно, как девушка с коляской и двумя детьми во время прогулки наткнулась на столб, стоящий посередине пешеходной дорожки.
— С коляской проехать вот как? — смеется за кадром девушка. — Это прикол. Там и дальше [ещё один столб] стоит.
Протолкнуть коляску между столбом и забором в итоге героиня видеоролика смогла, правда, не с первой попытки.
— Это идиотизм крайней степени, — лаконично оценил проект урбанист Александр Кононов.
Видео: lola_mnogomama / TikTok
Капитальный ремонт улицы Угличской в этом году делали рабочие госпредприятия «Ярдормост». Общественники не раз отмечали, что работы там делали не особенно качественно. Активисты и депутаты указывали подрядчику и на столбы, которые спроектировали в тротуаре. А дорожники, в свою очередь, жаловались на приставучих общественников.
— Здесь достаточно места, чтобы спроектировать всё по уму, — отмечали во время работ специалисты.
Были претензии у горожан и к капремонту других улиц в этом году. Но самым скандальным стал двухгодичный ремонт на Тутаевском шоссе.