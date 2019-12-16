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«Идиотизм крайней степени»: в Ярославле по нацпроекту сделали тротуар со столбом посередине

Жители города сняли на видео, как по дорожке гуляется с детской коляской

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Мама с коляской устроила народный тест-драйв тротуару с препятствиями

Мама с коляской устроила народный тест-драйв тротуару с препятствиями

Жительница Ярославля выложила в TikTok видео с тротуара на улице Угличской, на которой в этом году сделали капремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». На кадрах пользовательницы @lola_mnogomama видно, как девушка с коляской и двумя детьми во время прогулки наткнулась на столб, стоящий посередине пешеходной дорожки.

— С коляской проехать вот как? — смеется за кадром девушка. — Это прикол. Там и дальше [ещё один столб] стоит.

Протолкнуть коляску между столбом и забором в итоге героиня видеоролика смогла, правда, не с первой попытки.

— Это идиотизм крайней степени, — лаконично оценил проект урбанист Александр Кононов.

Видео: lola_mnogomama / TikTok

Капитальный ремонт улицы Угличской в этом году делали рабочие госпредприятия «Ярдормост». Общественники не раз отмечали, что работы там делали не особенно качественно. Активисты и депутаты указывали подрядчику и на столбы, которые спроектировали в тротуаре. А дорожники, в свою очередь, жаловались на приставучих общественников.

— Здесь достаточно места, чтобы спроектировать всё по уму, — отмечали во время работ специалисты.

Были претензии у горожан и к капремонту других улиц в этом году. Но самым скандальным стал двухгодичный ремонт на Тутаевском шоссе.

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дорогиурбанистикагородская среда
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КОММЕНТАРИИ (31)

гость
16 дек 2019 в 15:25

А что она делает с этой стороны улицы? Там не жилых домов ни социально-значимых объектов, или с детьми с кладбища идет? Так перешла бы на широкий тротуар по пешеходному переходу на другой стороне дороги. Лишь бы фигню всякую размещать.

Larisa
16 дек 2019 в 15:32

конечно, это идиотизм, найдите того, кто техзадание такое написал... это будет главный

Сибирячка Лена
16 дек 2019 в 18:13

Какие-то вы, ярославцы, нежные и придирчивые. Да таких столбов по все России... Это то, что нас роднит - дураки и дороги! С горячим сибирским приветом!