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«В завершении ада нужен забор»: в Ярославле тротуар решили сделать вокруг столбов

Ремонтные работы на Угличской проверил депутат облдумы

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Идя по такому тротуару, главное — не засмотреться в телефон

Фото: Василий Бобков / Facebook.com

Депутат облдумы Василий Бобков сегодня поразился ремонту тротуара на улице Угличской, рядом с домом 51.

— Особенно понравился тротуар и сохранение аварийных деревьев, — написал Василий Бобков на своей странице в «Фейсбуке».

Депутат выложил фото подготовленных под укладку плитки тротуаров, прямо посреди которых установлено множество столбов, а рядом сильно повреждённые во время работ деревья.

Множество электростолбов находятся прямо посреди пешеходной части

Множество электростолбов находятся прямо посреди пешеходной части

Пользователи соцсетей принялись обсуждать, как по такому тротуару смогут проехать колясочники или мамы с колясками, учитывая, что рядом недалеко находится детская поликлиника.

— Для приёмки объекта обязательно нужно взять какую-нибудь мамочку с коляской для двойни и протестировать на ширину проезда коляски, — написала под постом депутата Антонина Бахирева. — И в завершении ада необходимо добавить забор!

Повреждённые деревья оставили рядом с тротуаром

Повреждённые деревья оставили рядом с тротуаром

Василий Бобков остался недоволен и тем, как рабочие установили бордюры. Одну из секций депутат с легкостью опрокинул, постучав по нему ногой.

— Оставлю его в таком виде под завтрашнюю проверку, — сказал депутат и пообещал обо всём увиденном сообщить в мэрию Ярославля.

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