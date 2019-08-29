«В завершении ада нужен забор»: в Ярославле тротуар решили сделать вокруг столбов

Депутат выложил фото подготовленных под укладку плитки тротуаров, прямо посреди которых установлено множество столбов, а рядом сильно повреждённые во время работ деревья .

— Особенно понравился тротуар и сохранение аварийных деревьев, — написал Василий Бобков на своей странице в «Фейсбуке».

Депутат облдумы Василий Бобков сегодня поразился ремонту тротуара на улице Угличской, рядом с домом 51.

Пользователи соцсетей принялись обсуждать, как по такому тротуару смогут проехать колясочники или мамы с колясками, учитывая, что рядом недалеко находится детская поликлиника.

— Для приёмки объекта обязательно нужно взять какую-нибудь мамочку с коляской для двойни и протестировать на ширину проезда коляски, — написала под постом депутата Антонина Бахирева. — И в завершении ада необходимо добавить забор!

Повреждённые деревья оставили рядом с тротуаром

Василий Бобков остался недоволен и тем, как рабочие установили бордюры. Одну из секций депутат с легкостью опрокинул, постучав по нему ногой.



— Оставлю его в таком виде под завтрашнюю проверку, — сказал депутат и пообещал обо всём увиденном сообщить в мэрию Ярославля.

