Замдиректора по спорту в Ярославской области ушёл из правительства

Дмитрий Ведьмедев (справа) работал чиновником по спорту много лет

В правительстве Ярославской области произошли кадровые перестановки, с поста ушёл заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Ведьмедев.

— Он написал заявление по собственному желанию, — уточнили в правительстве области.

Чиновник не работает с 23 октября.

Дмитрий Ведьмедев занимал административные посты в спортивной сфере в течение нескольких лет. Также он был первым факелоносцем олимпийского огня в Ярославле в 2013 году.

Кто займёт его должность, пока неизвестно.