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Замдиректора по спорту в Ярославской области ушёл из правительства

Дмитрий Ведмедев не работает с 23 октября

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Дмитрий Ведьмедев (справа) работал чиновником по спорту много лет

Дмитрий Ведьмедев (справа) работал чиновником по спорту много лет

В правительстве Ярославской области произошли кадровые перестановки, с поста ушёл заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Ведьмедев. 

— Он написал заявление по собственному желанию, — уточнили в правительстве области.

Чиновник не работает с 23 октября.

Дмитрий Ведьмедев занимал административные посты в спортивной сфере в течение нескольких лет. Также он был первым факелоносцем олимпийского огня в Ярославле в 2013 году. 

Кто займёт его должность, пока неизвестно. 

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правительствоспорткадровые перестановки

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