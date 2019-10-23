23 октября среда
СЕЙЧАС +11°С
usd 63.63
eur 70.92

Темы

СЕЙЧАС +11°С
usd 63.63
eur 70.92

Все новости

Все новости
Город

Здесь может быть имя вашего родственника: в Ярославле сквер украсят портретами солдат

Каждый может прислать фотографию, которую потом разместят в центре города

Поделиться

534
3 Обсудить
Ярославцам, чтобы увековечить ветерана на стеле в городе, нужно лишь отправить письмо&nbsp;

Ярославцам, чтобы увековечить ветерана на стеле в городе, нужно лишь отправить письмо 

В Ярославле решили изменить Любимский сквер, где установлен обелиск войнам стрелковых дивизий (он находится на улице Чайковского). Отделение организации «Российская ассоциация героев» запланировало установить рядом с памятником несколько стел, на которых художники создадут панно с подвигами ярославских солдат. В свете грядущих изменений решили переименовать и сам Любимский сквер в сквер Победы.

«Бессмертный полк» поддержал идею создания панно и предложил поучаствовать всем жителям области. Теперь каждый может увековечить память своего родственника или близкого, который участвовал в Великой Отечественной войне, на стелах. Для этого нужно отправить данные на почту polk_yaroslavl@mail.ru:

  1. Фотопортрет вашего ветерана — солдата, труженика тыла, партизана, узника концлагеря, ребенка войны (подойдет любое фото анфас — персональное или фрагмент группового снимка).
  2. Обязательно сделать пометку в письме «Сквер Победы» и далее указать фамилию, имя и отчество вашего солдата, воинское звание, город /населенный пункт Ярославской области.

Пример: «Сквер Победы: Иванов Сергей Петрович, старшина, Углич».

Из присланных фотографий художники выберут десятки и сотни портретов для оформления панно.

Работы над сквером планируют полностью закончить к юбилею Великой Победы — к 9 мая 2020 года. К празднику также планируют отремонтировать семь улиц.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

скверВеликая Отечестванная войнаветераныремонт

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (3)

    Barley
    23 окт 2019 в 16:13

    Одна показуха! Мой дедушка ветеран войны. Эти проходимцы под названием «местная власть», вспоминают о живых то ветеранах только перед праздником 9 мая с целью попиариться

    Гость
    23 окт 2019 в 17:26

    Многие участники войны не вынесены с поля боя, и до сих пор не найдены. Если разместить там отдельные фотографии, то памятник будет только им, а не всем погибшим на войне, это несправедливо.

    Гость
    23 окт 2019 в 17:09

    Не "украсят", а изуродуют.