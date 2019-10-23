Здесь может быть имя вашего родственника: в Ярославле сквер украсят портретами солдат

В Ярославле решили изменить Любимский сквер, где установлен обелиск войнам стрелковых дивизий (он находится на улице Чайковского). Отделение организации «Российская ассоциация героев» запланировало установить рядом с памятником несколько стел, на которых художники создадут панно с подвигами ярославских солдат. В свете грядущих изменений решили переименовать и сам Любимский сквер в сквер Победы.
«Бессмертный полк» поддержал идею создания панно и предложил поучаствовать всем жителям области. Теперь каждый может увековечить память своего родственника или близкого, который участвовал в Великой Отечественной войне, на стелах. Для этого нужно отправить данные на почту polk_yaroslavl@mail.ru:
- Фотопортрет вашего ветерана — солдата, труженика тыла, партизана, узника концлагеря, ребенка войны (подойдет любое фото анфас — персональное или фрагмент группового снимка).
- Обязательно сделать пометку в письме «Сквер Победы» и далее указать фамилию, имя и отчество вашего солдата, воинское звание, город /населенный пункт Ярославской области.
Пример: «Сквер Победы: Иванов Сергей Петрович, старшина, Углич».
Из присланных фотографий художники выберут десятки и сотни портретов для оформления панно.
Работы над сквером планируют полностью закончить к юбилею Великой Победы — к 9 мая 2020 года. К празднику также планируют отремонтировать семь улиц.