Здесь может быть имя вашего родственника: в Ярославле сквер украсят портретами солдат

Ярославцам, чтобы увековечить ветерана на стеле в городе, нужно лишь отправить письмо

В Ярославле решили изменить Любимский сквер, где установлен обелиск войнам стрелковых дивизий (он находится на улице Чайковского). Отделение организации «Российская ассоциация героев» запланировало установить рядом с памятником несколько стел, на которых художники создадут панно с подвигами ярославских солдат. В свете грядущих изменений решили переименовать и сам Любимский сквер в сквер Победы.

«Бессмертный полк» поддержал идею создания панно и предложил поучаствовать всем жителям области. Теперь каждый может увековечить память своего родственника или близкого, который участвовал в Великой Отечественной войне, на стелах. Для этого нужно отправить данные на почту polk_yaroslavl@mail.ru: