Самые ужасные дворы Ярославля: редакция 76.RU собирает народный фотоальбом

Дядьково. Улица Большая Техническая, д. 4.
В магазин не зайти, нужно залетать.
Брагино. Улица Бабича, д. 10а.
Построили дом, а заезд к нему не починили.
Брагино. Проспект Дзержинского.
Делали и не доделали. Знаки установлены, разметка нанесена, ограждения установлены. Рабочих нет уже три недели, наверное уже не стоит ждать "доделки".
Брагино. Проспект Дзержинского, д. 38.
Здесь ремонт прошёл лишь местами. Лучше после него во дворах не стало.
Брагино. Улица Бабича, д. 17.
Этот двор недавно благоустроили. Даже праздник закатили с выступлениями чиновников по случаю окончания работ. Но, кажется, на детской площадке что-то сделали не так.