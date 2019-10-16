Самые ужасные дворы Ярославля: редакция 76.RU собирает народный фотоальбом

Мы все по этому ходим...

Друзья! После выхода первого выпуска «Дворы в неглиже» на 76.RU, вы буквально закидали нас адресами, куда обязательно нужно заглянуть нашим корреспондентам. Мы поняли, что адресов настолько много, что везде нам не успеть. Поэтому мы решили обратиться к вам за помощью, чтобы собрать народный фоторепортаж вместе.



Чтобы ваш двор или проезд попал в хронику и на глаза городским властям, нужно прислать фото с указанием района города и адреса. Можно добавить свой комментарий.



Фотографии с комментариями можно отправлять по электронной почте m.kontuev@iportal.ru или добавлять снимки в фотоальбом «Самые ужасные дворы Ярославля» в нашей группе во «ВКонтакте».

