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Самые ужасные дворы Ярославля: редакция 76.RU собирает народный фотоальбом

Присылайте свои снимки и комментарии к ним

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Мы все по этому ходим...

Мы все по этому ходим...

Друзья! После выхода первого выпуска «Дворы в неглиже» на 76.RU, вы буквально закидали нас адресами, куда обязательно нужно заглянуть нашим корреспондентам. Мы поняли, что адресов настолько много, что везде нам не успеть. Поэтому мы решили обратиться к вам за помощью, чтобы собрать народный фоторепортаж вместе.

Чтобы ваш двор или проезд попал в хронику и на глаза городским властям, нужно прислать фото с указанием района города и адреса. Можно добавить свой комментарий.

Фотографии с комментариями можно отправлять по электронной почте m.kontuev@iportal.ru или добавлять снимки в фотоальбом «Самые ужасные дворы Ярославля» в нашей группе во «ВКонтакте».

Михаил Контуев

Дядьково. Улица Большая Техническая, д. 4.

В магазин не зайти, нужно залетать.

Михаил Контуев

Брагино. Улица Бабича, д. 10а.

Построили дом, а заезд к нему не починили.

Михаил Контуев

Брагино. Проспект Дзержинского.

Делали и не доделали. Знаки установлены, разметка нанесена, ограждения установлены. Рабочих нет уже три недели, наверное уже не стоит ждать "доделки".

Михаил Контуев

Брагино. Проспект Дзержинского, д. 38.

Здесь ремонт прошёл лишь местами. Лучше после него во дворах не стало.

Михаил Контуев

Брагино. Улица Бабича, д. 17.

Этот двор недавно благоустроили. Даже праздник закатили с выступлениями чиновников по случаю окончания работ. Но, кажется, на детской площадке что-то сделали не так.

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