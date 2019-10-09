Теперь это увидят все: ТЮЗ приспустил баннеры на стенах, обнажив скрытые скульптуры

А вы знали, что на ярославском ТЮЗе есть «Буффонада»? Серия скульптур, расположенных на балконе театра. Но много лет они были скрыты от глаз зрителей и гуляющих. Не все даже знали о существовании украшений на этом здании.
Шесть кукольных ярких скульптур принадлежат руке ярославского автора Елене Пасхиной. Они создавались к открытию театра в 1980-х. Но со временем их стали завешивать рекламными баннерами с анонсами спектаклей.
— Я долго боролась, чтобы баннеров не было вообще. Скульптура — это украшение театра. Она должна быть на чистом фоне, ничем не загромождена, — считает Елена Пасхина. — У нас была задача сделать лёгкие цветные и большие по размеру куклы. Получилась яркая балаганная буффонада, уличные зазывалы, артисты. Композиция рассчитана на просмотр со всех сторон — в том числе с высоты второго этажа из самого театра, а также снизу, с улицы.
Кукол делали из автомобильной стали, сваривали на заводе, покрывали эмалью. После долгих разговоров с администрацией ТЮЗа баннеры на стене здания приспустили, и теперь кукол можно рассмотреть. Изначальная их задумка — стать украшением театра.
— Надеюсь, больше их не будут закрывать. Когда закрывают произведение автора, утверждённое всеми инстанциями, это нарушение авторского права.
Однако, по мнению ярославского историка Яна Левина, это здание не спасают ни куклы, ни другие украшения. Он считает, что лучшее для него решение — это снос.
— «Вытащить» это здание, ради строительства которого снесли целый исторический квартал, на мой взгляд, не может вообще ничто, только снос. Сходите посмотрите на «Буффонаду», спутник моего детства (и детства многих), а то, может, скоро опять завесят лет на тридцать, — написал Ян Левин.