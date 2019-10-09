Теперь это увидят все: ТЮЗ приспустил баннеры на стенах, обнажив скрытые скульптуры

А вы знали, что на ярославском ТЮЗе есть «Буффонада»? Серия скульптур, расположенных на балконе театра. Но много лет они были скрыты от глаз зрителей и гуляющих. Не все даже знали о существовании украшений на этом здании.

Шесть кукольных ярких скульптур принадлежат руке ярославского автора Елене Пасхиной. Они создавались к открытию театра в 1980-х. Но со временем их стали завешивать рекламными баннерами с анонсами спектаклей.

— Я долго боролась, чтобы баннеров не было вообще. Скульптура — это украшение театра. Она должна быть на чистом фоне, ничем не загромождена, — считает Елена Пасхина. — У нас была задача сделать лёгкие цветные и большие по размеру куклы. Получилась яркая балаганная буффонада, уличные зазывалы, артисты. Композиция рассчитана на просмотр со всех сторон — в том числе с высоты второго этажа из самого театра, а также снизу, с улицы.