В продуктовом магазине Ярославля продавали стеклоомывайку с ядом

Гость 8 окт 2019 в 08:08

Вся Европа использует метанол, т.к. он не густеет на морозе. А у нас из-за алкашей принесли в жертву безопасность на дорогах. Да мне плевать пусть эти алкоголики все перепьются и сдохнут от метанола, но омывайка должна чистить стекло, а не размазывать грязь как г**** в унитазе!