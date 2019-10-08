В продуктовом магазине Ярославля продавали стеклоомывайку с ядом

Недобросовестный ярославец продавал опасную стеклоомывающую жидкость. Причём делал это через продуктовый магазин.
Индивидуальный предприниматель выставил на продажу стеклоомывающую жидкость, содержащую ядовитое вещество — метанол. Одна бутылка опасной жидкости «Бриз» стоила 80 рублей. В продуктовом магазине правоохранители обнаружили пять бутылей ёмкостью пять литров.
— Товар пользовался спросом у покупателей, которые не знали, что приобретают товар с ядовитым веществом. Опасную жидкостью изъяли и уничтожили, — сообщили в службе судебных приставов по Ярославской области.