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В продуктовом магазине Ярославля продавали стеклоомывайку с ядом

Товар пользовался спросом у покупателей, которые ничего не знали

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Опасный товар уничтожили

Опасный товар уничтожили

Недобросовестный ярославец продавал опасную стеклоомывающую жидкость. Причём делал это через продуктовый магазин.

Индивидуальный предприниматель выставил на продажу стеклоомывающую жидкость, содержащую ядовитое вещество — метанол. Одна бутылка опасной жидкости «Бриз» стоила 80 рублей. В продуктовом магазине правоохранители обнаружили пять бутылей ёмкостью пять литров.

— Товар пользовался спросом у покупателей, которые не знали, что приобретают товар с ядовитым веществом. Опасную жидкостью изъяли и уничтожили, — сообщили в службе судебных приставов по Ярославской области.

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    Гость
    8 окт 2019 в 08:09

    Прям уж таки яд! В Европе вся омывайка из метанола, просто там ее никто не пьет. Единственная ее опасность - угроза ослепнуть при употреблении внутрь.

    Гость
    8 окт 2019 в 08:08

    Вся Европа использует метанол, т.к. он не густеет на морозе. А у нас из-за алкашей принесли в жертву безопасность на дорогах. Да мне плевать пусть эти алкоголики все перепьются и сдохнут от метанола, но омывайка должна чистить стекло, а не размазывать грязь как г**** в унитазе!

    Сес
    8 окт 2019 в 08:48

    На основе метанола омывайка и дешевле и не воняет!!! А дорогие омывашки даже глаза режут!