«Денег мы не увидим»: урбанист высказался об идее сделать Октябрьский мост воротами для кораблей

Мэр хочет украсить Октябрьский мост лампочками, сделав его воротами для кораблей

Мэр Ярославля рассказал на пресс-конференции об идее освещения Октябрьского моста через Волгу. Многие горожане заявили, что эта идея им не нравится.



— Пусть сначала дворы и улицы спальных районов засияют огнями. Давайте про жителей думать, — написал пользователь Кусь на портале 76.RU.



— Сначала асфальтовое покрытие сделайте, а потом гирляндами занимайтесь, — добавил свой комментарий Гость.



Но нашёлся тот человек, который считает, что не стоит ругаться на мэра за такую идею, а то будет ещё хуже.

