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Город

«Денег мы не увидим»: урбанист высказался об идее сделать Октябрьский мост воротами для кораблей

Почему специалист по городской среде считает, что спорить с чиновниками в этом вопросе не стоит

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Мэр хочет украсить Октябрьский мост лампочками, сделав его воротами для кораблей

Мэр хочет украсить Октябрьский мост лампочками, сделав его воротами для кораблей

Мэр Ярославля рассказал на пресс-конференции об идее освещения Октябрьского моста через Волгу. Многие горожане заявили, что эта идея им не нравится.

— Пусть сначала дворы и улицы спальных районов засияют огнями. Давайте про жителей думать, — написал пользователь Кусь на портале 76.RU.

— Сначала асфальтовое покрытие сделайте, а потом гирляндами занимайтесь, — добавил свой комментарий Гость.

Но нашёлся тот человек, который считает, что не стоит ругаться на мэра за такую идею, а то будет ещё хуже.

— Судя по словам мэра, мост просто хотят украсить светодиодами, — рассказал изданию 76.RU урбанист Александр Кононов. — Кто-то скажет, что деньги надо на другое тратить. И я согласен — конечно, надо тратить на другое. Но если начать требовать не украшать мост, то власти не сделают вообще ничего — ни моста, ни чего-то другого, и этих денег мы всё равно не увидим. Но если мы поддержим чиновников, то у нас в городе будет красивый мост.

Проект задуманного глава города пообещал показать позже, а пока только в общих словах поделился своей идеей.

— Есть задумка к 1010-летию мост осветить, чтобы он стал речными воротами нашего города для проходящих кораблей. Красиво будет выглядеть в зимний период, — сказал мэр Владимир Волков.

А ещё Владимир Волков рассказал, что делать горожанам, если во дворе не горят фонари. на эту же тему высказались и прокуроры, которые обнаружили, что у мэрии, которая планирует развешивать красивые лампочки по мосту, нет денег на уличное освещение.

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городская средаОктябрьский мост

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Илья
    2 окт 2019 в 08:45

    Фонари вкрутите! Асфальт положите! Украшатели.

    2 окт 2019 в 08:18

    Иммитация бурной деятельности. Имбурде.

    _007
    2 окт 2019 в 07:29

    'специалист по городской среде' - это как, балабол обыкновенный?
    Сейчас таких специалистов как комаров перед дождем.
    А потом удивляемся, что в стране происходит.