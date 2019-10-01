«Контракт истёк»: прокуратура обнаружила, что в Ярославле нет денег на уличное освещение

Фонари в Ярославле могут скоро не включиться — к такому выводу пришли сотрудники прокуратуры, которые устроили властям проверку по соблюдению законодательства при обеспечении наружного освещения в городе.
— Установлено, что наружное освещение города осуществляется порядными организациями через заключение муниципальных контрактов, — сообщили в прокуратуре города Ярославля. — Срок действующего контракта истек
Прокуроры говорят, что даже выяснили причину, по которой мэрия не стала заключать новый контракт на уличное освещение, — мол, денег у них нет на это. Чиновники же уверяют, что деньги на это дело они нашли.
— Контракт на уличное освещение был заключён, — заверили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Его срок — до
В любом случае прокуроры настроены решительно и говорят, что не отстанут от властей, пока не убедятся на
— Непринятие мер по обеспечению наружного освещения в городе может повлечь существенные нарушения прав граждан, нарушения законодательства о безопасности дорожного движения на территории города Ярославля в вечернее и ночное время, — заявили в прокуратуре.
Прокурор города Ярославля объявил предостережение и. о. директора департамента городского хозяйства мэрии.
Мэр Ярославля Владимир Волков призвал ярославцев сообщать о негорящих фонарях. Вопрос о том, почему некоторые улицы по вечерам погружаются в темноту, градоначальнику задали журналисты на пресс-конференции.
— У нас нет ни одной улицы, где фонари не горят постоянно. Мы в ежедневном режиме проверяем линии освещения. Если случается авария, поступает звонок в дежурно-диспетчерскую службу, сразу выезжает аварийная бригада и устраняет неполадку, — ответил мэр.
Он добавил, что иногда причиной погасших фонарей становятся перегоревшие лампы. Выявляют такие неполадки, включая линии освещения днем. Но идти подобная проверка должна не дольше часа.
Жаловаться на не горящие ночью или, наоборот, долго горящие днем фонари можно в управляющие компании или в единую дежурно-диспетчерскую службу города Ярославля по телефону: