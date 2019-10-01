«Контракт истёк»: прокуратура обнаружила, что в Ярославле нет денег на уличное освещение

Прокуроры подозревают, что у мэрии могли закончиться деньги на уличное освещение

— Установлено, что наружное освещение города осуществляется порядными организациями через заключение муниципальных контрактов, — сообщили в прокуратуре города Ярославля. — Срок действующего контракта истек 30 сентября . Процесс заключения нового занимает не менее 30 дней , но «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» своевременно не начало процедуру проведения закупки.

Фонари в Ярославле могут скоро не включиться — к такому выводу пришли сотрудники прокуратуры, которые устроили властям проверку по соблюдению законодательства при обеспечении наружного освещения в городе.

Прокуроры говорят, что даже выяснили причину, по которой мэрия не стала заключать новый контракт на уличное освещение, — мол, денег у них нет на это. Чиновники же уверяют, что деньги на это дело они нашли.



— Контракт на уличное освещение был заключён, — заверили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Его срок — до 31 декабря .



В любом случае прокуроры настроены решительно и говорят, что не отстанут от властей, пока не убедятся на 100 процентов , что фонари не перестанут загораться по вечерам.



— Непринятие мер по обеспечению наружного освещения в городе может повлечь существенные нарушения прав граждан, нарушения законодательства о безопасности дорожного движения на территории города Ярославля в вечернее и ночное время, — заявили в прокуратуре.



Прокурор города Ярославля объявил предостережение и. о. директора департамента городского хозяйства мэрии.



Мэр Ярославля Владимир Волков призвал ярославцев сообщать о негорящих фонарях. Вопрос о том, почему некоторые улицы по вечерам погружаются в темноту, градоначальнику задали журналисты на пресс-конференции.

